Grâce à ce geste simple, vous pourrez économiser 150 euros par mois sur votre facture d'énergie

Alors que les prix de l’énergie flambent en France, une femme espagnole a donné une astuce très simple, qui lui a permis d’économiser 150 euros sur sa facture.

Les prix de l’énergie continuent d’augmenter et sont devenus une vraie source d’inquiétude pour de nombreux Français, qui souhaitent réduire leur facture d’électricité.

Si vous faites partie des personnes prêtes à tout pour faire des économies, une femme espagnole, Mme Pilar, a peut-être trouvé la solution.

Grâce à un geste simple, elle est parvenue à économiser 150 euros sur sa facture d’énergie. Pour faire ces économies, elle a débranché ses appareils électriques chaque fois qu’elle sortait de chez elle, elle a utilisé des ampoules économiques et fabriqué sa propre lessive.

Crédit photo : iStock

Cependant, une astuce en particulier est rapidement devenue virale et a retenu l’attention des internautes.

Prendre une douche deux fois par semaine

Prendre sa douche est un rituel quotidien qui nous fait consommer de l’énergie car plus la température de l’eau est élevée, plus la facture l’est également. Ainsi, pour limiter sa consommation d’énergie, Mme Pilar a décidé de ne se doucher que deux fois par semaine.

« Avant, je me douchais deux ou trois fois par jour. Mais ce n’est pas bien non plus de prendre une douche tous les jours. Deux douches par semaine suffisent », a-t-elle affirmé.

Crédit photo : iStock

En effet, se laver trop souvent peut assécher la peau. Les produits de douche, utilisés trop fréquemment, peuvent causer des irritations et l’eau chaude est également nocive pour notre corps, car elle rend la peau sèche et déséquilibre la composition de notre épiderme.

Vous connaissez maintenant l’astuce simple pour prendre soin de sa peau, tout en faisant des économies d’énergie.