Cette maison de rêve ayant appartenu à une légende du cinéma français est en vente sur la Côte-d'Azur

Sur la Côte-d’Azur, une maison d’exception cherche un acheteur. Connue pour sa beauté architecturale, elle a été créée et a appartenu à une légende du cinéma français.

Une maison a récemment été mise en vente sur la Côte-d'Azur et elle devrait intéresser les acheteurs. En plus d’être dotée d'un charme remarquable, elle a appartenu à Jean Marais, une légende du cinéma et du théâtre français. Connu pour ses apparitions dans Fantomas, La Belle et la Bête, L'Éternel Retour ou encore Orphée, il est également célèbre pour sa relation avec Jean Cocteau.

C’est ensemble que Jean Marais et Jean Cocteau ont décidé de construire cette maison en Côte-d’Azur. Dotée d’un jardin de 15 000 m2 et d’une immense piscine d’eau salée, il s’agit d’un véritable petit coin de paradis dans la région.

Crédit photo : Côte d’Azur Sotheby’s International Reality

La maison de Jean Marais en vente

Perchée à 300 mètres d’altitude, cette villa offre un panorama magnifique sur la mer et les collines environnantes. Dans le potager, une centaine d’oliviers permettent aux propriétaires de produire leur huile.

“Cette somptueuse propriété de 511 m2 est un parfait mélange entre histoire et confort moderne, offrant un cadre de vie luxueux et raffiné”, a précisé l’agence Côte d’Azur Sotheby’s International Reality.

Crédit photo : Côte d’Azur Sotheby’s International Reality

Évidemment, une telle demeure a un prix : la maison est proposée à la vente pour 13,7 millions d’euros. Elle a été entièrement rénovée en 2001 par les propriétaires actuels suite au décès de Jean Marais en 1998. Ses arches en pierre impressionnantes, ses 10 pièces et son architecture remarquable sont à couper le souffle et risquent de susciter l’intérêt de nombreux acheteurs.