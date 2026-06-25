Une tiny house sur roues : lassée de payer son loyer, elle choisit de vivre dans sa voiture à 39 ans

Depuis un an, Bella Roams, une Américaine de 39 ans, vit dans sa voiture aménagée, un mode de vie qu’elle a choisi pour ne plus payer de loyer.

Son nom ne vous dit peut-être rien, mais Bella Roams est une créatrice de contenu lifestyle suivie par plus de 54 000 abonnés sur TikTok.

Elle y partage principalement son quotidien à bord de sa Subaru, devenue son lieu de vie.

Dans une interview accordée à People, cette Américaine de 39 ans explique pourquoi elle a décidé de vivre dans sa voiture.

Vivre dans sa voiture pour ne plus payer de loyer

Après avoir quitté San Diego pour l’État de Washington l’année dernière afin de se rapprocher de sa famille et de ses amis, Bella a d’abord vécu temporairement chez ses parents.

Peu après, elle a souhaité trouver son propre appartement. Mais cette mission s’est révélée impossible.

Comme elle ne supportait plus le coût de la vie trop élevé, elle a pris une décision radicale en juillet 2025 : elle a emballé ses affaires, les a stockées dans un garde-meuble et a emménagé dans sa Subaru.

« C’était une décision prise un peu sous la contrainte, mais au final ça a été une sorte de cadeau à bien des égards », explique-t-elle au magazine américain.

La trentenaire, qui travaille à distance pour une organisation à but non lucratif dans le développement des entreprises, affirme que vivre dans sa voiture n’a pas du tout affecté son travail.

« Tant que j’ai une bonne connexion, je peux travailler de n’importe où », ajoute-t-elle.

Avant de franchir le pas, elle avait déjà un peu expérimenté ce mode de vie. Il y a environ trois ans, elle avait loué un van pendant une semaine pour voyager dans le nord-ouest du Pacifique et fêter son anniversaire.

« Je me suis dit : j’adore ça, j’ai l’impression que je pourrais vivre comme ça à plein temps », raconte-t-elle.

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Un choix de vie nomade qu’elle ne regrette pas

Près d’un an après son grand départ, Bella ne regrette pas son choix et assure qu’elle était destinée à « être nomade » et à « vivre une vie libre et autonome ». Cette expérience lui a aussi permis de mieux se connaître, tout en la transformant profondément.

Pour l’instant, elle sillonne sa région natale afin de rester proche de sa famille, de ses amis et des services essentiels.

« J’ai des endroits où prendre des douches gratuites ou peu coûteuses, parfois avec des machines à pièces. J’ai aussi mes endroits pour laver mon linge, donc j’ai une sorte de routine bien établie (…) », détaille-t-elle.

Plus tard, elle aimerait voyager à travers le pays. Vivre dans sa voiture lui permet d’économiser pour acheter un van, avec lequel elle compte parcourir l’ouest des États-Unis, puis l’Amérique centrale et l’Amérique du Sud.

Mais la vie sur la route comporte aussi des défis. L’un des principaux est de garder sa voiture propre et de maintenir un rythme stable pour sa chienne, une goldendoodle de 5 ans nommée Lyla.

« On a une routine qui lui permet de savoir ce qui se passe chaque jour. C’est important pour les chiens. Je lui fais aussi passer beaucoup de temps dehors : si je dois travailler dans la voiture à cause de la météo, dès que je finis, on va dans la forêt ou sur la plage », poursuit-elle.

Selon elle, Lyla est une chienne très heureuse, ce qui fait le bonheur de sa propriétaire.

Une vie comblée !