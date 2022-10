Les 6 astuces indispensables pour nettoyer son canapé

Vous souhaitez nettoyer votre canapé, mais vous ne savez pas comment vous y prendre ni quels produits utiliser ? Pour vous aider, voici 6 astuces indispensables pour nettoyer son canapé.

Comme tous les meubles de la maison, il est important de nettoyer son canapé de temps en temps, notamment lorsque l’on passe beaucoup de temps dessus. Au fil du temps, les saletés peuvent s’accumuler sur le canapé et des taches disgracieuses peuvent apparaître sur le cuir ou le tissu.

Pour éviter que le canapé ne s’abîme, il faut donc le nettoyer.

Crédit photo : But

Certains canapés, comme ceux de la marque BUT, sont très confortables et existent en diverses textures et formes. Que vous vouliez vous allonger de tout votre long ou vous blottir dans des coussins moelleux, vous trouverez forcément des canapés qui vous conviendront. Cependant, il est important d’en prendre soin pour qu’ils durent le plus longtemps possible.

Mais comment faire et quels produits utiliser ? Si votre canapé a une housse, vous pouvez l'enlever et la mettre à la machine à laver, ou même la changer et en acheter une autre si elle est irrécupérable. Pour les canapés en cuir et en tissu qui n'ont pas de housse, sachez que certains produits ne conviennent pas à tous les modèles. Il faut avant tout prendre en compte la matière de ce dernier et se renseigner sur les produits qu’il supporte ou non. Pour vous aider, voici 6 astuces indispensables qui vous permettront de nettoyer votre canapé.

1. Dépoussiérer son canapé

Avant de nettoyer son canapé, il est primordial de le dépoussiérer. Pour cela, vous pouvez passer l’aspirateur sur l’objet, avec un embout brosse, afin d’éliminer toutes les saletés.

Crédit photo : But

Pour enlever les poils d’animaux, vous pouvez utiliser un gant en caoutchouc qui va accrocher le poil. Le dépoussiérage permet d’éliminer certaines saletés qu’on ne voit pas à l'œil nu et de lutter contre les acariens.

2. Utiliser de l’ammoniaque

Si vous souhaitez utiliser un détachant vendu dans le commerce pour nettoyer votre canapé, vous pouvez acheter de l’ammoniaque. Avant toute chose, il est recommandé d’utiliser des gants et des lunettes de protection pour utiliser le produit.

Ensuite, versez quelques gouttes d’ammoniaque dans un bol d’eau tiède et ajoutez un peu de liquide vaisselle. Avec une éponge bien essorée, répartissez le produit sur le canapé avant de le rincer à l’eau claire avec un chiffon doux.

Crédit photo : But

3. Le vinaigre blanc

Il existe des produits plus naturels que l’ammoniaque pour nettoyer son canapé, comme le vinaigre blanc. Ce produit est beaucoup utilisé dans l’entretien d’une maison car il permet de nettoyer de nombreuses surfaces.

Mélangez le vinaigre blanc à de l’eau tiède et un peu de liquide vaisselle et nettoyez les taches du canapé avec une éponge bien imbibée. Rincez le tout avec un chiffon doux. Pour les canapés en cuir, vous pouvez ajouter du lait démaquillant au mélange, ce qui permettra de redonner de la souplesse au cuir.

4. Le savon de Marseille

Le savon de Marseille est une bonne solution pour nettoyer un canapé en cuir. Avec un gant de toilette légèrement mouillé, frottez le savon de Marseille sur l’objet jusqu’à ce qu’une mousse se forme. Attention de ne pas frotter trop fort pour ne pas abîmer le cuir et veillez à faire des gestes délicats. Ensuite, rincez le canapé avec de l’eau claire.

Crédit photo : But

5. Le savon noir

Le savon noir peut également être une solution pour les canapés en cuir. Pour cela, mélangez un peu de savon noir avec de l’eau tiède et trempez un chiffon en microfibre dans le mélange. Passez le tout sur la surface du canapé puis séchez-le avec un second chiffon.

6. Le bicarbonate de soude

Tout comme le vinaigre blanc et le savon de Marseille, le bicarbonate de soude est un incontournable dans la maison. Il permet de redonner de l’éclat aux surfaces, d’éliminer les taches tenaces et les mauvaises odeurs. Saupoudrez le canapé de bicarbonate de soude et laissez agir pendant une ou plusieurs heures. Ensuite, passez l’aspirateur sur le canapé pour tout enlever et le tour est joué !