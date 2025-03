Si vous avez ce vieil appareil photo dans votre placard, vous pouvez le vendre une petite fortune sur Vinted

Certains objets rétros, que l’on n’utilise plus aujourd’hui, sont particulièrement recherchés par les collectionneurs et les amateurs de vintage. C’est le cas de certains appareils photos qui peuvent se revendre à prix d’or.

Vous avez sans doute de nombreux objets que vous n’utilisez plus et que vous stockez dans vos placards. Sachez que certains d’entre eux peuvent être revendus pour vous faire un peu d’argent. Aujourd’hui, de nombreux objets rétros se revendent à prix d’or, comme cet objet culte des années 80 qui vaut une petite fortune.

Un autre objet attire également les collectionneurs et la jeune génération : les appareils photos rétros. Si vous avez cet objet dans votre placard et que vous ne l’utilisez plus, vous pouvez essayer de le revendre. Qui sait ? Vous pourriez faire une belle affaire !

Crédit photo : iStock

La valeur des appareils photos rétros

L’appareil photo argentique est aujourd’hui très recherché. Avec son grain unique, sa couleur vintage et ses petites imperfections, il donne un look rétro aux photographies et une esthétique unique. Contrairement à ce que l’on pourrait croire, les appareils photos argentiques ne séduisent pas que les collectionneurs, mais aussi la jeune génération.

Sur Vinted, il n’est pas rare de voir des appareils photos argentiques vendus à des personnes âgées entre 17 et 30 ans. Si vous en possédez un, vous pouvez également le vendre sur les plateformes d’occasion comme Leboncoin, ou dans une brocante. Selon Marie France, de nombreux connaisseurs et passionnés d’appareils photos arpentent les brocantes pour trouver de vieux appareils argentiques.

Crédit photo : iStock

Certains modèles d’appareils photos sont plus recherchés que d’autres. C’est le cas de l’Olympus Mju II, un petit appareil photo compat automatique, et du Canon AE-1, un réflex mythique des années 70. Selon l’état et le modèle de l’appareil, vous pourriez revendre votre bien entre 100 et 500 euros. Pour le céder au meilleur prix, Grazia délivre quelques conseils. En premier lieu, vérifiez la pellicule pour ne pas laisser de surprises à l'acheteur. En 2021, un homme a développé la pellicule d'un appareil photo déniché en friperie et a découvert des photos surprenantes.

Assurez-vous également que l’appareil photo fonctionne correctement et vérifiez l’état de la batterie. Ainsi, vous pourrez vous séparer de votre vieil appareil photo et gagner un peu d’argent, tout en faisant le bonheur d’une autre personne.