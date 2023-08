Le trampoline, un jeu dangereux qui fait de nombreuses victimes et inquiète les médecins

Tous les enfants rêvent d’avoir un trampoline dans leur jardin. Le problème c’est que les dernières études chiffrées révèlent des accidents de plus en plus courants. Il y a quelques mois, des médecins ont même fait part de leurs inquiétudes sur les réseaux sociaux.

Des blessures loin d’être anodines

Les blessures liées aux jeux de trampolines semblent de plus en plus courantes dans les services d’urgences pédiatriques des hôpitaux. Il y a quelques mois, un médecin faisait part de ses inquiétudes sur les réseaux pour appeler à la prudence.

Désireux de mettre en garde tous les jeunes parents, ce pédiatre avait précisé que les accidents de trampoline peuvent engendrer de graves conséquences. Les fractures survenues dans cet espace de jeu entraînent bien souvent des opérations chirurgicales intégrant la pose de broches. Après une telle intervention, les enfants doivent supporter un plâtre pendant au moins six semaines !

Des accidents de plus en plus nombreux

Pour certains pédiatres, le trampoline représente une des principales causes de fractures chez les jeunes enfants. De plus, ces médecins estiment que les parents ne mesurent pas la dangerosité de cette installation.

Les dernières études chiffrées ont confirmé que les accidents de trampolines sont de plus en plus nombreux. L’une d’elles a révélé qu’entre 2008 et 2016, les blessures entraînant une hospitalisation ont été multipliées par dix. Et la majorité des victimes se situent dans la tranche d’âge : 5 à 9 ans.

Les accidents de trampolines surviennent dans les jardins privés et dans les salles de jeux. Mais dans celles-ci, les fractures sont plus fréquentes d’après les dernières enquêtes.

Un médecin alertait les parents sur les dangers des trampolines

Il y a plusieurs mois, le chef du service de chirurgie orthopédique et réparatrice de l'enfant d’un hôpital parisien a évoqué les accidents de trampolines sur "BFMTV". Pour appeler les parents à la plus grande vigilance, Raphaël Vialle a affirmé que des handicaps lourds et définitifs peuvent survenir à la suite d’une mauvaise chute dans un trampoline. De plus, ces accidents sont parfois à l’origine de graves traumatismes crâniens. Dans ce cas, le pronostic vital peut être engagé.

Ce médecin a même pris soin d’expliquer la manière dont se produisent les fractures les plus courantes sur les trampolines. Lorsque les jeunes enfants sont propulsés dans l’air, ils inclinent leur corps et préparent leurs mains pour la réception. Au moment du choc, d’autant plus s’il a lieu sur les rebords de la structure, les os se tordent ou se fracturent. Ainsi, certains enfants se cassent les deux poignets en même temps !

Une activité qui nécessite d’être encadrée

Alors oui, le trampoline présente des risques, mais il ne s’agit pas pour autant de l’interdire aux enfants. Pour assurer leur sécurité, les médecins conseillent aux parents de surveiller leurs bambins en permanence de manière à empêcher les tentatives de sauts périlleux.

Enfin, les grandes enseignes d’équipements sportifs recommandent d’attendre que les enfants soient âgés d’au moins trois ans pour s’exercer sur un trampoline. Certains pédiatres tablent même sur un âge minimum de 6 ans.