Lidl : cette fabrique à glaçons cartonne en pleine canicule, mais la plupart des acheteurs ignorent ce détail avant de la commander

Quand le mercure s'affole et que l'apéro se prolonge en terrasse, c'est toujours le même drame : les bacs à glaçons du congélateur sont vides, et il faut attendre des heures avant d'en refaire.

Chez Lidl, un petit appareil signé Silvercrest promet de mettre fin à ce calvaire pour moins de 70 €. Sauf qu'avant de foncer en caisse, il y a un détail que la plupart des acheteurs ne regardent pas… et qui change pourtant tout. On vous explique !

Une machine qui transforme l'eau en glaçons en quelques minutes

Le principe est aussi simple qu'efficace. On soulève le capot, on retire le petit panier, on remplit le réservoir d'eau de 2,1 litres, on appuie sur un bouton… et la magie opère. Pas besoin de placer l'appareil au frais avant, pas de réglage compliqué : le premier glaçon tombe en seulement 8 minutes.

Et niveau cadence, la fabrique à glaçons Silvercrest ne plaisante pas. L'appareil sort environ 9 glaçons en moins de 10 minutes, et peut produire jusqu'à 11 à 12 kg de glace en 24 heures. De quoi tenir une longue soirée d'été sans jamais courir au congélateur, même quand les verres s'enchaînent et que les invités se multiplient.

Cerise sur le gâteau : on peut choisir entre deux tailles de glaçons, petits ou grands, directement depuis le panneau de commande tactile. Quand le bac est plein, la machine s'arrête toute seule, et une alerte prévient dès que le niveau d'eau devient trop bas. Bref, elle est pensée pour qu'on l'oublie… tout en gardant les boissons fraîches.

Le détail que beaucoup d'acheteurs zappent avant de cliquer

Et c'est justement là que se cache le fameux détail que la plupart des clients ne remarquent pas : cette fabrique à glaçons ne refroidit pas l'eau, elle fabrique uniquement de la glace. Contrairement à une machine à glaçons réfrigérée, elle ne conserve pas les cubes au frais une fois produits. Si on laisse les glaçons trop longtemps dans le bac sans les consommer, ils finissent par fondre et l'eau retombe dans le réservoir pour être… retransformée en glace.

Autrement dit, ce n'est pas un mini-congélateur, mais bien une machine à production à la demande. Une fois qu'on a compris ça, on l'utilise correctement : on lance la production juste avant l'apéro plutôt que des heures en avance, et on en profite à flux tendu. C'est précisément ce fonctionnement qui lui permet d'être aussi rapide et aussi peu gourmande, avec une consommation d'environ 105 watts seulement.

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Un succès qui ne se dément pas chez Lidl

Visiblement, le concept séduit. L'appareil affiche une note moyenne de 4,8/5 portée par des centaines d'avis clients, et il revient régulièrement dans les rayons de l'enseigne au gré des saisons. Compact (à peine plus large qu'une bouilloire), disponible en noir ou en inox, il trouve facilement sa place sur un plan de travail sans avoir à le cacher.

Côté prix, Lidl frappe fort une nouvelle fois. Là où des modèles équivalents se négocient souvent entre 200 et 300 € chez la concurrence, la fabrique à glaçons Silvercrest est proposée à petit prix, avec en prime une garantie de 3 ans. À l'approche des grosses chaleurs, autant dire que le stock risque de fondre aussi vite que les glaçons. Vous pouvez retrouver l'offre directement sur le site de Lidl.

La prochaine fois que vous improviserez un apéro en pleine canicule, vous saurez exactement quoi sortir pour ne plus jamais manquer de glaçons !