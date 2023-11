Les astuces indispensables pour protéger vos plantes et arbustes cet hiver

Avec le froid qui s’installe, nous ne sommes pas les seuls à rechercher de la chaleur, les plantes aussi. Alors, pour les aider à traverser cette période hivernale, voici quelques astuces à mettre en place.

Le froid est là, l’humidité aussi, et bientôt ce sera au tour des premières gelées de faire leur entrée. Difficile alors pour nos plantes de subsister dans ces conditions glaciales. Pour les aider, il existe des solutions que vous pouvez appliquer dès maintenant pour qu’elles traversent l’hiver avec plus de douceur. Ces astuces s’appliquent sur tous les végétaux, plantes, arbres et arbustes.

Le paillage

Crédit photo : SbytovaMN/ iStock

La première d’entre elles, et la plus connue des jardiniers, est le paillage. Son avantage est qu’il fonctionne aussi bien en été qu’en hiver. Il suffit de déposer du paillage (c’est-à-dire une couche végétale protectrice) autour du pied de votre plante, sans la recouvrir. Le paillis permet de garder le sol, et par ricochet la plante au chaud. De plus, le paillis nourrit la terre et prévient également des nuisibles dans le jardin. Pensez à en mettre une bonne couche de 5 centimètres avant la baisse des températures.

D’autres astuces pour protéger ses plantes et arbustes en hiver

Cloches et châssis de protection

Outre le paillis, il existe d’autres astuces comme les cloches et les châssis de protection. Il s’agit de dômes en plastique que vous placez sur les plantes frileuses de votre jardin. Le dôme protège les plantes des intempéries hivernales tout en retenant l'humidité à l’extérieur. Si vos plantes sont petites, vous pouvez placer une bouteille en plastique coupée en deux. Autrement, vous trouverez des cloches dans les magasins spécialisés.

Crédit photo : Ludmila Kapustkina/ iStock

En ce qui concerne les châssis, ils sont plus imposants et se caractérisent par leur forme carrée et bénéficient d'une protection vitrée. C’est l’idéal si vous cultivez des plantes aromatiques ou si vous possédez de jeunes plants.

Le voile d’hivernage

Crédit photo : Michele Ursi/ iStock

Vous en avez sûrement déjà vu et ils ressemblent à des décorations pour Halloween. Le voile d’hivernage est un voile fin que l’on place autour des plantes tel un manteau. Il est imperméable et protège les plantes et arbustes du gel et du froid. Ainsi, il faut donc placer les voiles avant l’arrivée des premières gelées. Sinon, vous risquez de perdre vos plantes en une nuit seulement. Pensez à bien placer le voile autour de l’arbuste et de sa base afin de l’envelopper complètement comme un cadeau de Noël. N’oubliez pas de fixer le voile pour ne pas qu’il s’envole au premier coup de vent. Enfin, veillez à ne pas trop serrer le voile afin de laisser l’arbuste ou la plante respirer et avoir suffisamment de place.

Avec ces astuces, vos plantes sont désormais prêtes pour affronter l'hiver !