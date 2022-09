30 idées originales pour aménager sa terrasse

Votre terrasse vous semble un peu terne et vieillie ? Voici 30 bonnes idées pour l’aménager et lui apporter du style et de la modernité.

30 idées pour aménager sa terrasse

La terrasse est un espace supplémentaire qui peut faire office de pièce à part entière, si vous apprenez à correctement l’aménager.

Vous souhaitez offrir un petit relooking à votre terrasse ? Alors, suivez nos conseils pour une terrasse au top de la tendance.

Le salon de jardin fonctionnel

Le salon de jardin est l’élément le plus commun lorsqu’il est question d’aménagement de la terrasse. Choisissez un salon de jardin dont la taille est adaptée à celle de votre terrasse. En extérieur, avoir un maximum d’espace entre les éléments à aménager est primordial.

Les fauteuils

Si le salon est constitué de chaises, de fauteuils et de canapés, vous pouvez faire fi des autres éléments et ne choisir d’installer que des fauteuils. Posez-en trois sur votre terrasse en forme de triangle, autour d’une petite table basse et le tour est joué.

Les meubles en bois

Les meubles en bois font toujours très bonne impression sur une terrasse de jardin. Pour être à fond dans la tendance, optez pour des meubles en palettes de bois, simples, minimalistes et modernes.

Choisir les bonnes plantes

Les plantes sont très importantes pour l’aménagement de la terrasse. Préférez les plantes exotiques comme le palmier nain, le bonzaï, ou encore les cactus.

Les plantes grimpantes

Les plantes grimpantes sont une valeur sûre pour une décoration de terrasse. Un mur en matière naturelle (bois, bambou, fibres…) ou en briques rouges recouvert de lierre apporte énormément d’élégance à l’ensemble.

La clôture naturelle

Au lieu de bâtir la clôture de votre terrasse, pourquoi ne pas la laisser pousser ? Le cyprès est la plante idéale pour une clôture naturelle. Il suffit de délimiter son espace de pousse et tout est bon. Attention toutefois à faire attention à l’entretien de ce type de clôture.

Aménager le coin piscine

Pour un coin piscine tendance, optez pour des meubles bas, à la limite du ras du sol. Choisissez-les également assez grands pour permettre de s’y allonger nonchalamment lors des jours de grand soleil.

Les bancs en bois

Les bancs en bois permettent un rapprochement humain, favorable aux moments conviviaux entre amis ou en famille. Le banc en bois est idéal pour les terrasses toutes en longueur.

Poufs, coussins et tapis

Maximisez la détente en installant uniquement un tapis et plein de coussins. Cela amène tous les convives à s’allonger par terre et à passer un bon moment, simple et sans chichis.

Le voile d’ombrage

Le voile d’ombrage est un excellent moyen de se protéger du soleil. De plus, il apporte un certain charme et un style différent à la décoration de votre terrasse. Restez simple en choisissant un voile blanc/beige, ou optez pour l’originalité avec un voile de couleur.

La pergola pour le jardin

Si vous n’avez pas encore de terrasse, il vous suffit d’installer une pergola adossée à votre maison et le tour est joué. La pergola vous offre un espace de vie à l’ombre. Il suffit d’y installer le bon mobilier de jardin et vous êtes prêts pour vos moments de détente.

La pergola bioclimatique pour la détente au max

La pergola bioclimatique est le top des pergolas. Elle s’adapte automatiquement à votre environnement et assure votre confort. Les lames de la pergola bioclimatique se règlent de manière automatique en fonction du climat (soleil, vent, pluie…).

L’aménagement de la terrasse style vintage

Pour une terrasse vintage, choisissez un mobilier ancien ou effet vieilli. Cela peut être une question du design des meubles, ou de leur couleur.

L’aménagement de la terrasse style bohème

Pour une terrasse bohème, optez pour une décoration dont les tons sont plutôt crémeux ou pastel. Pour une déco bohème réussie, associez le voile d’ombrage à la terrassetapis/poufs/coussins.

L’aménagement de la terrasse style scandinave

Le style scandinave s’adapte aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur. Les meubles scandinaves sont modernes, tout en restant d’une grande sobriété. Pour une terrasse chic et élégante!

Les jeux de lumière

Pour vos soirées, installez des spots lumineux et/ou des guirlandes LED. Ces éléments apportent assez de lumière, sans trop être agressifs pour l’œil, surtout lorsqu’il fait sombre.

Les petits arbustes

Les petits arbustes sont idéals pour une décoration de terrasse réussie. Ils peuvent être placés sur chaque coin, afin de donner une impression d’équilibre. Pour un effet plus marqué, optez pour de petits arbustes fruitiers comme le citronnier ou l’oranger. Attention de l’entretien de ces plantes!

Faire le choix des bonnes fleurs

Les fleurs assurent une décoration intemporelle. Le tout est de bien choisir celles à installer sur la terrasse pour une décoration en bonne et due forme. Parmi les fleurs parfaites pour une déco extérieure, il y a les roses, les géraniums, les bégonias, ou encore les tulipes.

Le mur de plantes

Avec un mur de plantes, vous n’avez plus besoin d’autres éléments de décoration. Tout ce qu’il vous reste à faire est d’installer le salon de jardin autour du mur en question. L’avantage du mur de plantes est qu’il se suffit à lui-même.

Le miroir de jardin

De plus en plus de terrasses modernes sont équipées d’un grand miroir.Il est vrai qu’un grand miroir extérieur apporte toujours une certaine élégance à la déco générale. Pensez à intelligemment placer le miroir pour ne pas encombrer l’espace de vie disponible.

Si vous n’avez pas de grand miroir, plusieurs petits miroirs feront parfaitement l’affaire.

Les pots en terre cuite

Les pots en terre cuite apportent une petite touche ethnique et exotique à la déco. Vous pouvez choisir d’y mettre des plantes ou non. Si vous souhaitez les garder vides, choisissez des pots de tailles et de formes différentes pour créer un effet de contraste très intéressant.

Le mix de matériaux d’origine naturelle

En extérieur, mieux vaut miser sur des matières naturelles. Choisissez donc de petits et grands articles de décoration fabriqués en bois, en fibres naturelles, en bambou, en raphia, etc.

Aménager la terrasse pour qu’elle puisse accueillir un hamac

Pourquoi pas un hamac dans votre jardin ? Installez-le de part et d’autre de la terrasse et vous êtes prêt pour passer des après-midi farniente dans le confort le plus total.

Aménager une terrasse de petite taille

Si vous ne disposez que d’un petit espace, il suffit de l’équiper avec une petite table et deux chaises. Dans cet esprit minimaliste, il est conseillé de choisir du mobilier scandinave ou en palettes.

Aménager une terrasse avec un grand espace libre

Si au contraire vous avez énormément d’espace à disposition, vous pouvez très bien vous en donner à cœur joie et installer divers meubles.Néanmoins, gardez assez d’espace entre les différents éléments pour justement ne pas encombrer l’espace et donner une impression de désordre.

Du bois partout

Le bois est toujours parfait pour la décoration extérieure, grâce à son charme naturel. Mobilier en bois et accessoires en bois sont des valeurs sûres. Vous pouvez même poser côte à côte quelques simples planches de pin de différentes tailles. Le potentiel décoratif de ce matériau est incroyable.

La grande table de jardin

Si vous aimez passer du temps à plusieurs, optez pour la grande table d’extérieur, pouvant accueillir entre 8 à 10 personnes. Faites tout de même attention à choisir une table aux dimensions adéquates.

Bien choisir le sol à aménager

Sol en bois, bois composite, pierre naturelle ou reconstituée, carrelage, béton, gazon synthétique, le choix du sol à installer est crucial. Faites-le en fonction de votre décoration générale, tout en prenant en compte votre budget d'aménagement.

Pourquoi pas un jacuzzi extérieur ?

Le jacuzzi est la représentation même de la relaxation. Si la taille de votre terrasse vous le permet, installez un jacuzzi dans un coin. Il s’agit d’une énorme plus-value pour votre extérieur.

Aménager un barbecue

Qui dit jardin, dit soleil et barbecue. La terrasse est l’endroit parfait pour installer votre grill et passer de grands moments teintés de viandes et de fumée.