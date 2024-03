Que diriez-vous de vivre dans un château médiéval avec ses tours, remparts et donjons ?

C’est un bien très rare : dans le Limousin, un château médiéval datant du 12ème siècle est actuellement en vente. Cette demeure, classée monument historique, peut être utilisée comme hôtel… ou résidence principale.

Voici une petite perle rare : dans le Limousin, au sud-ouest de Limoges, se trouve un château médiéval remarquable, actuellement proposé à la vente par l’agence Patrice Besse.

Ce château a été construit sur un promontoire rocheux, ce qui offre une magnifique vue sur la vallée. La bâtisse et le donjon ont été fondés au 12ème siècle, le logis au 17ème et les deux dépendances au 19ème siècle. Le donjon et la tour d’angle sont classés monuments historiques, ce qui fait de ce châton un bâtiment chargé d’histoire.

Crédit photo : Patrice Besse

Au rez-de-chaussée du château, on retrouve un vestibule, un escalier du style de la Renaissance italienne, deux salons, une salle à manger sous un plafond à la française, une cuisine à poutres apparentes ainsi que des cheminées en briques et en pierres. À l’étage se trouvent des chambres et des salles de bain en bois sculpté, pierres, briques et chaux.

Crédit photo : Patrice Besse

Un château fort au coeur de la vallée

Le château est situé sur un terrain de 2 hectares, au cœur d’une vallée verdoyante. De vastes jardins ont été aménagés sur les anciens remparts. La superficie de la demeure principale est de 350 mètres carrés et celle des dépendances est de 634 mètres carrés. De son côté, l’ancienne tour de défense culmine à 7 mètres de hauteur et à son sommet, on trouve une terrasse ouverte qui permet de profiter d’un panorama impressionnant sur le paysage verdoyant.

“L’ensemble singulier que forment le château, son jardin et ses dépendances permet ainsi de faire vivre l’histoire et le patrimoine comme d’envisager divers projets événementiels, hôteliers ou résidentiels qui en renouvelleraient les usages”, a expliqué Patrice Besse sur l’annonce du château.

Crédit photo : Patrice Besse

Ce château est extrêmement bien conservé. Il est possible d’y habiter mais pour cela, il faudra y mettre le prix : comptez 1,16 millions d’euros pour acheter cette demeure remarquable.