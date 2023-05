Un château du Puy-de-Dôme est mis en vente par les agents immobiliers d'une célèbre série Netflix

Dans le Puy-de-Dôme, un château du XIXème siècle est en vente pour la somme de 3,7 millions d’euros. La vente du bien a été confiée à la famille d’une célèbre série diffusée sur Netflix.

C’est au cœur d’un parc privé de 22 hectares à Saint-Priest-Bramefant (Auvergne) que le château de Maulmont est mis en vente. La bâtisse de 1800 mètres carrés possède 21 chambres et 21 salles de bain.

Le château de Maulmont a été bâti en 1830 par l’architecte Fontaine « à la demande de la princesse Adélaïde Louise d'Orléans, sœur du roi Louis Philippe d'Orleans », renseigne l’agence immobilière sur Instagram.

Il ne s’agit pas de n’importe quelle agence, mais de celle de la famille Kretz, experte en immobilier de luxe et connue pour son émission L’Agence sur Netflix.

Un site historique au coeur du Puy-de-Dôme

La famille Kretz s’était déjà illustrée dans la vente d’un appartement parisien avec vue sur l’Arc de Triomphe, une propriété du XVIIIème siècle en Provence ou encore une maison de 2900 mètres carrés dans le quartier huppé de La Moraleja, à Madrid, indique le quotidien La Montagne.

Pour attirer les acheteurs, l’annonce joue sur le côté historique du site : « Un véritable morceau d'histoire, avec le potentiel d'en faire une résidence privée, une propriété prestigieuse ou même un lieu pour des événements spéciaux ».

Comme on peut le voir sur les photos publiées, le château possède une vaste terrasse, une piscine ouverte et couverte, une grande salle de réception et de magnifiques jardins.

La découverte du château de Maulmont devrait prochainement être présentée dans la série Netflix.