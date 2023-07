Pendant un orage, voici les 5 choses dangereuses à ne jamais faire

Vous le savez, les orages peuvent se révéler dangereux. Et ce, parce que ce phénomène météorologique délivre des décharges électriques dans l’air. Au vu des risques réels que nous connaissons tous, il est important de connaître ces quelques règles de sécurité.

Crédit photo : iStock

L'orage, ce phénomène météorologique au cours duquel il ne faut surtout pas :

Ce phénomène atmosphérique se manifeste par une série d’éclairs accompagnés de coups de tonnerre. Toujours lié à la présence d’un nuage appelé cumulonimbus, l’orage ne se contente pas de délivrer des décharges électriques dans l’air. Souvent, des précipitations et des rafales de vent intenses accompagnent les éclairs.

Quoi qu’il en soit, adopter les bons réflexes durant ce phénomène est indispensable pour ne pas s’exposer à des risques de foudroiement.

Se réfugier sous un abri naturel

S’abriter sous un arbre isolé pendant l’orage est une très mauvaise idée. En effet, les risques de foudroiement sont 50 fois supérieurs à ceux encourus lorsqu'on se tient debout sur une zone découverte.



Dans un petit abri formé par un rocher creux, vous ne serez pas non plus protégé. En position debout, il peut se créer un amorçage d’un arc électrique entre votre tête et la paroi située au-dessus. Et si vous vous tenez au fond de cette petite grotte, vous risquez d’être traversé par un courant dérivé.

Poursuivre ses activités en plein air

Même si vous êtes impatient de rentrer chez vous pour vous abriter pendant un orage, ne vous exposez pas. Cessez votre activité quelle qu’elle soit et trouvez un abri réellement sécurisant. Ce qu’il vous faut, c’est un bâtiment clos ou une voiture. Si rien de tout cela n’est disponible à proximité, placez-vous en position accroupie, les pieds joints et les genoux repliés sur le torse.

Courir pour trouver un abri

Lorsqu’un orage se déclenche sans prévenir, notre réflexe est de courir pour trouver un abri au plus vite. Mais si la distance à parcourir est particulièrement grande, faites un autre choix. En courant et en sautant, vous prenez de gros risques car vos jambes écartées, vous êtes sujet à l'électrocution par une tension de pas. Dans ce cas, le courant se propage entre les jambes et plus la distance est grande entre les deux, plus la tension augmente.

Passer un appel avec son téléphone fixe

Aujourd’hui, on aurait plutôt tendance à utiliser notre téléphone portable. Mais il convient tout de même de rappeler que, même si vous êtes à l’abri dans une maison, le fixe représente un risque pendant l’orage.

Le danger réside dans le fonctionnement filaire. Si les réseaux de communication sont foudroyés, vous risquez d’être électrocuté. Ainsi, vous ne prenez aucun risque si vous utilisez votre portable pour téléphoner.

Utiliser des appareils électriques

Pendant l’orage, vous prenez peut-être soin de débrancher votre box Internet et votre téléviseur. Puis vous vaquez à vos occupations diverses. En réalité, il faudrait débrancher tous les appareils électriques filaires. Si ce n’est pas possible, il faut à tout prix éviter de les toucher pour limiter les risques de recevoir une décharge.



À savoir que tous les objets métalliques présents dans la maison représentent un risque.