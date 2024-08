Voici les 5 fruits et légumes riches en eau à consommer cet été pour résister à la canicule

Comment se rafraîchir lorsque les températures sont difficilement supportables ? Voici les fruits et légumes rafraichissants et hydratants à consommer cet été.

C’est officiel, la canicule a bel et bien pointé le bout de son nez en France. Comme l’avait indiqué Météo-France il y a quelques jours, de nombreuses régions de France “devront faire face à des épisodes de fortes chaleurs”. Et ils ne se sont pas trompés.

Alors que les températures élevées ne semblent pas prêtes à disparaître pour ces prochains jours, il est important d’appliquer les bons gestes pour survivre à cette période de canicule. Comme le rapporte Santé Gouv, lorsqu’il fait chaud, il faut absolument rester hydraté. Pour cela, il est recommandé de boire de l’eau, de consommer des aliments sains et légers, de rester dans des pièces fraîches au maximum. Mais alors, que consommer lorsque l’on souhaite se rafraîchir ?

Crédit : iStock

Les fruits et légumes hydratants

Il existe plusieurs aliments, et notamment des fruits et légumes, qui sont réputés pour leurs vertus hydratantes et rafraichissantes. De quoi s’offrir un instant de fraîcheur, tout en faisant attention à son alimentation. Parmi la liste des fruits et légumes les plus hydratants, on retrouve :

La tomate : la tomate est connue pour contenir 94% d’eau. En consommer en été et en période de fortes chaleurs est donc fortement recommandé.

Le citron : à utiliser pour une limonade ou une citronnade ou même sur un filet de poisson, le jus de citron est idéal pour se rafraîchir. Il contient 88% d’eau.

La pastèque : ce fruit est connu pour sa grande teneur en eau avec plus de 90%. Très hydratante et rafraîchissante, elle peut se consommer sans modération.

Le melon : ce fruit est un produit phare de l’été, il se consomme souvent en salade ou en entrée. Il contient entre 90% et 92% d’eau.

La fraise : enfin, dernier produit star de la liste : la fraise est connue pour être rafraîchissante avec près de 90% d’eau.



Crédit : iStock

Pour rester hydraté toute la journée, il existe donc de nombreux produits rafraîchissants et riches en eau, à consommer donc, sans modération.