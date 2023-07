«Mon corps ne fonctionne plus qu'à moitié», le témoignage déchirant du conducteur percuté par Pierre Palmade, 5 mois après l'accident

Yuksel Yakut était l’homme qui conduisait le véhicule qui a été percuté par Pierre Palmade en février dernier. Des mois après l’accident, Yuksel sort du silence.

Le 10 février 2023, Pierre Palmade a provoqué un grave accident de voiture qui a fait plusieurs victimes dont Yuksel Yakut, un ouvrier dans le bâtiment âgé de 38 ans.

Crédit photo : AFP

Ce jour-là, Yuksel fêtait son anniversaire. Après une sortie en famille, il a pris sa voiture pour ramener Mila, sa belle-fille âgée de 27 ans, qui attendait un bébé. Le fils de Yuksel, âgé de 6 ans, était également dans le véhicule. Comme Mila était enceinte de six mois, le chauffeur a fait très attention à sa conduite.

“Je faisais très attention sur la route. Je me rappelle lui avoir demandé si je ne roulais pas trop vite sur les dos d’âne”, a indiqué Yuksel.

Malheureusement, Yuksel a croisé la route de Pierre Palmade, qui conduisait sous l’emprise de stupéfiants. L’humoriste a percuté la famille à la sortie de Dammarie-les-Lys, en Seine-et-Marne.

“C’était pire que la prison”

Yuksel a été transporté à l’hôpital et plongé dans le coma. À son réveil, il a appris que son fils de 6 ans avait été grièvement blessé et que Mila avait perdu son bébé. Yuksel a subi six opérations pour soigner ses multiples fractures et a désormais 48 vis dans le corps. Sa convalescence à l’hôpital a été un véritable enfer pour lui.

“Je n’arrivais plus à bouger, a-t-il confié. J’ai vu une grosse cicatrice sur mon ventre, j’avais des plâtres aux bras et aux jambes. J’avais des bandages partout. Mes deux genoux étaient cassés, mes deux épaules et ma main gauche aussi. C’était pire que la prison. C’est la vérité. Je n’ai fait que souffrir. Normalement, j’aurais dû y passer. Grâce à Dieu, je suis en vie mais aujourd’hui, mon corps ne fonctionne plus qu’à moitié.”

Le fils de Yuksel garde lui aussi de lourdes séquelles de l’accident. Gravement blessé à la mâchoire, “il n’est plus le même aujourd’hui” selon son père. L’enfant de 6 ans a constamment peur, ne participe plus en classe et ne parle plus à personne. Quant à Mila, Yuksel ne sait pas “si elle retrouvera le sourire un jour”.

“Avant, j’avais une belle vie. Maintenant, elle est catastrophique et je suis sûr qu’elle ne redeviendra jamais comme avant”, regrette Yuksel.

“Ça me rend malade”

Des mois après l’accident, Yuksel en veut énormément à Pierre Palmade, qui a détruit sa vie. L’humoriste a été mis en examen pour homicide et blessures involontaires. Il est actuellement sous contrôle judiciaire et doit respecter des conditions strictes s’il veut rester en liberté. Cependant, cela n’est pas suffisant pour Yuksel.

“Jamais je ne pourrai pardonner Pierre Palmade. Quand je l’ai vu s’amuser en discothèque, j’ai pensé à tout ce qu’il a fait subir à Mila, à mon enfant et à moi. C’est irrespectueux, c’est impoli, il n’a aucune conscience. Il est libre seulement parce que c’est une personne célèbre. Ça me rend malade qu’il soit en liberté et à mon avis, l’État français est aussi responsable.”

Furieux, Yuksel estime que Pierre Palmade devrait être en prison au moins jusqu’à son procès, dont la date reste inconnue.