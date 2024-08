Vous laissez votre ventilateur allumé toute la nuit ? Voici combien cela vous coûte chaque mois

Période de canicule oblige, les ventilateurs tournent à plein régime, consommant plus d'électricité qu’à l’accoutumée. Plus économes que les climatiseurs, leur utilisation a tout de même un impact sur votre facture d'électricité.

Le monde se divise en deux catégories : ceux qui se rafraichissent avec un climatiseur et ceux qui optent pour le ventilateur. Cette deuxième option a le mérite de consommer moins d’électricité, s’imposant alors comme une alternative efficace pour les petits budgets. Cependant, en période caniculaire, il nous arrive de laisser notre ventilateur allumé toute la journée et surtout, toute la nuit.

Une habitude qui pourrait fortement impacter notre facture d’électricité. Mais qu’en est-il vraiment ? Cela dépend évidemment du modèle de ventilateur ! Entre les ventilateurs de poche à 20 euros et les gros ventilateurs qui coûtent plus d’une centaine d’euros, la puissance de consommation électrique, exprimée en watts, diffère.

Crédit photo : iStock

Selon différents fournisseurs d’énergie, la puissance moyenne d’un ventilateur se situe entre 50 et 200 Watts, peu importe le modèle. Pour calculer son impact sur votre consommation, il faut également avoir une idée du prix du kiloWatt par heure (kWh) de votre contrat d’électricité.

Un impact minime sur votre facture d’électricité

Cette dernière donnée étant très variable selon les multiples contrats électriques disponibles sur le marché, difficile de se faire une estimation très précise. En effet, il n’existe pas de prix unique de l’électricité donc il faut regarder son contrat pour connaître le coût de sa consommation électrique.

Crédit photo : iStock

Pour les plus férus de mathématiques, il est possible de calculer ce coût soi-même. Il faut multiplier le nombre d’heures d’utilisation par la puissance de l’appareil en watts. Il faut ensuite diviser le tout par 1000 pour convertir le résultat en kWh. Enfin, il faut multiplier le résultat obtenu par le prix du kWh d’électricité de son contrat.

Si les mathématiques ne sont pas votre point fort, l’Ademe (Agence de la transition écologique) évoque un coût moyen de 5 euros par mois pour une utilisation quotidienne toutes les nuits, et ce quel que soit le contrat et le modèle de ventilateur. Ainsi, pour juillet et août, faire tourner un ventilateur peut vous coûter 10 euros sur votre facture d’électricité, ce qui représente une très modique somme bien investie en période de canicule.