Un parent et son ado vivent à plein temps dans un camion de livraison : leur douche n'utilise que 2,5 litres d'eau

Journey et Deri, un parent et son ado, vivent à plein temps dans un camion de 7,5 tonnes qu'ils ont aménagé. Leur douche utilise environ 2,5 litres d'eau

De l'extérieur, c'est un camion de livraison comme on en croise tous les jours. À l'intérieur, on trouve deux canapés au look seventies, des lampes à lave, une platine vinyle et un poêle à bois. Journey et Deri, un parent et son adolescent, vivent et voyagent à plein temps dans ce poids lourd de 7,5 tonnes qu'ils ont aménagé eux-mêmes. Ils l'ont baptisé « Bug ».

Dans une vidéo publiée sur leur chaîne YouTube « Journey takes a trip », le duo fait visiter son logement pièce par pièce. Il glisse aussi une précision dès le début : tous les deux sont autistes et TDAH.

Un ancien camion de livraison devenu maison

La base est un DAF LF, un porteur de gamme légère très répandu en Europe. Le constructeur néerlandais l'a produit à partir de 2001 avant de le remplacer par le XB. D'après leur présentation, le véhicule est un ancien camion de livraison du transporteur DPD. On retrouve d'ailleurs ses portes latérales coulissantes. Le duo les a gardées : ouvertes, elles dévoilent de grandes baies vitrées, et fermées, elles protègent le verre pendant les trajets.

Sur le toit, trois grands panneaux solaires (deux de 450 W et un de 420 W) produisent l'électricité. Une antenne Starlink assure la connexion internet. Sur le flanc du camion, deux réservoirs de 100 litres, l'un pour l'eau propre et l'autre pour les eaux usées, permettent de vivre en autonomie plusieurs jours.

Un salon seventies avec vue panoramique

Le salon est la pièce qui frappe le plus. Deux canapés inspirés du célèbre modèle Togo, deux lampes à lave Mathmos fixées au mur, une lampe en forme de maison Futuro et une platine vinyle composent un décor très années 70. La collection de disques est rangée derrière l'un des canapés.

Pour le duo, le meilleur, ce sont les fenêtres qui font le tour de l'espace de vie et donnent sur les paysages traversés.

« Avec toutes les portes ouvertes, on a l'impression d'être assis dehors. »

L'hiver, un poêle à bois chauffe le camion et un chauffage diesel prend le relais si nécessaire. Les haches accrochées au mur surprennent souvent les visiteurs. Elles servent tout simplement à fendre le bois de chauffage.

Une douche avec seulement 2,5 litres d'eau

Derrière un rideau, la cuisine réunit une gazinière vintage, un évier et un réfrigérateur à compresseur 12 volts, choisi pour sa faible consommation, avec un grand compartiment congélateur. La bouteille de gaz et la poubelle sont rangées sous le plan de travail.

La salle de bain comprend des toilettes sèches à compost et une douche bricolée à partir d'une douche de camping bon marché. Une petite pompe est plongée dans un récipient de 5 litres, que le duo remplit d'eau froide et d'eau chauffée à la bouilloire. Elle est reliée au circuit 12 volts et envoie l'eau vers un pommeau pluie en cuivre. Chaque douche utilise environ la moitié du récipient, soit près de 2,5 litres. À titre de comparaison, une douche classique consomme plusieurs dizaines de litres.

« On a l'impression qu'il y a beaucoup d'eau, alors qu'il n'en coule pas tant que ça. »

Une chambre chacun, séparée par un rideau

Journey et Deri ont chacun leur chambre, séparée du reste de l'espace par un rideau. L'une a récemment été refaite. Elle a été tapissée d'un seul papier peint, y compris dans l'ancien coin penderie, pour que tout donne l'impression d'une même pièce. La tringle à vêtements fait désormais partie du décor.

Une petite fenêtre équipée d'une moustiquaire reste ouverte la nuit. Elle crée un courant d'air qui traverse tout le camion et le garde au frais pendant les journées et les nuits chaudes. Des livres, une étagère et un projecteur à effet lampe à lave complètent cette chambre, dans la même ambiance que le salon.

Ce n'est pas la première fois qu'un vieux camion devient un vrai foyer. Une Canadienne avait par exemple transformé seule un vieux camion en maison digne d'un conte de fées. Dans « Bug », pourtant, les 2,5 litres d'eau de la douche montrent bien le principe : avec un peu d'ingéniosité, on peut vivre confortablement dans très peu d'espace.

Source : Youtube Journey takes a trip