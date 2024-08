Elle achète un avion délabré à petit prix et le rénove pour en faire la maison de ses rêves

Une mère de famille a intégralement rénové un avion à l’abandon pour en faire une maison unique en son genre.

Au début des années 1990, Jo Ann Ussery a perdu sa maison. La rebâtir lui aurait coûté une grosse somme d’argent. À la place, l’Américaine a préféré emménager… dans un avion. Non pas une caravane ou un mobile-home, mais un Boeing 727.

Cette idée surprenante lui est venue de son beau-frère, contrôleur aérien. Il n’en fallait pas plus, Jo Ann était convaincue. Elle a dépensé 2000 dollars pour s’offrir ce Boeing abandonné et désaffecté. La prochaine mission était de le rénover.

C’est ce que Jo Ann a fait durant six mois en isolant l’appareil et en y faisant installer la plomberie pour le rendre habitable. En 1994, l’avion, enfin rénové, a été déplacé à Benoît, dans le Mississippi. Jo Ann et ses enfants pouvaient désormais l’habiter.

Un cocon confortable dans un avion rénové

Image d'illustration. Crédit photo : spinka/ iStock

Jo Ann a trouvé l’emplacement parfait, au beau milieu de la nature. Son avion-maison était suspendu au-dessus d’un plan d’eau, donnant l’impression qu’il s’apprêtait à décoller. L’entrée se faisait par l’escalier, à l'arrière de l’appareil. L’intérieur était un petit cocon confortable.

Jo Ann y a installé trois chambres, une salle de bain avec bain à remous dans le cockpit, un salon, une cuisine et une buanderie. Malgré les 3,6 mètres de large, Jo Ann et ses enfants ne se sentaient pas à l’étroit. L’avion gardait en plus des vestiges de ses heures de gloire passées. Par exemple, Jo Ann a conservé les toilettes d'origine qui fonctionnaient encore. Ou encore, les coffres à bagages, toujours intacts et qui servaient d’espace de rangement.

Crédit photo : Getty

Petit plus, Jo Ann parvenait à faire de nombreuses économies d’énergie. En effet, les avions étant très hermétiques, la maison restait au chaud tout l’hiver. Pour finir, Jo Ann avait appelé son avion « Little Trump », en référence au luxueux jet privé de Donald Trump à l’époque.

Lors d’un entretien avec la chaîne NBC il y a une vingtaine d’années, Jo Ann racontait que le total des coûts de rénovation atteignait les 50 000 dollars, soit 45 807 euros. Jo Ann et sa famille ont vécu dans leur maison de rêve dans les années 1990 jusqu'à ce que l’avion soit endommagé lors de son déménagement.

Crédit photo : Getty