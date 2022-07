Violet pastel : 15 idées déco pour l'adopter dans votre maison

En déco, la tendance est aux couleurs pastel. Mais, si l'on voit beaucoup de rose pâle, de bleu clair ou de vert sauge dans les intérieurs, on aperçoit moins de violet. Pourtant, qu'il soit lilas, parme ou lavande, le violet pastel apporte douceur et chaleur aux pièces de la maison. Voici quinze idées déco pour l'adopter.

Un camaïeux de vert d'eau dans une salle de bain ; un mur bleu ciel dans une chambre ; un ensemble d'accessoires et d'objets déco jaune curry, moutarde et jaune paille dans un salon… les couleurs pastel sont tendances. Auparavant réservées aux chambres d'enfants, elles s'invitent désormais dans toutes les pièces de la maison. En petites touches ou en total look, le pastel - bleu, rose, jaune, vert - vient égayer le salon, la cuisine ou encore la salle de bain. Il apporte de la douceur à un intérieur à la décoration industrielle, et il apporte de la modernité à un intérieur traditionnel. Le pastel peut même illuminer un extérieur avec du mobilier de jardin coloré.

Tendance déco d'inspiration scandinave, le pastel se décline sur tout les tons. Mais, si l'on voit beaucoup de rose pâle, de bleu pastel ou de vert d'eau dans les intérieurs, on aperçoit moins de violet. Lilas, parme, mauve, lavande ou encore prune, le violet pastel, utilisé avec parcimonie et harmonie, peut pourtant embellir une chambre, apporter de la douceur à une cuisine, égayer une salle de bain ou bien apporter de la modernité à un salon.

Violet pastel : à utiliser avec parcimonie

L'idéal pour introduire le violet pastel dans son intérieur est de procéder par touches de couleur, avec des objets tendances et des accessoires stylés. Il est ainsi possible de créer des camaïeux de violets - en associant pour un luminaire lavande, un vase mauve et un meuble de rangement parme par exemple - ou des tons sur tons avec un ensemble d'objet assortis. Le violet pastel s'accorde également à d'autres couleurs pastel (ou non), pour une déco colorée et branchée. Le violet pastel peut également s'inviter en peinture sur les murs. Attention cependant à l'overdose : il est préférable de mettre l'accent sur un mur seulement plutôt que de peindre entièrement la pièce en violet et d'opter une décoration sobre pour compenser.

Violet pastel : à accorder avec goût

Le violet est obtenu en mélangeant plus ou moins de bleu avec plus ou moins de rouge. En déco, il s'accordera donc bien avec les deux couleurs dont il est issu, notamment dans des camaïeux et dégradés. À savoir que les couleurs complémentaires du violet sont le vert et l'orange, elle s'accorderont parfaitement avec le lilas, le parme ou le mauve dans une association osée mais stylée. Pour plus de sobriété, le violet - qu'il soit lavande, mauve, prune ou pourpre - peut s'associer au blanc, au beige ou encore au gris. Côté matière, le violet pastel se marie parfaitement avec le bois ainsi qu'avec le métal. Bref, il s'adapte à tous les intérieurs, modernes ou classiques, bariolés ou sobres. Pour l'introduire dans son intérieur, tout est donc une question d'harmonie, de goût et de détails.

Violet pastel : 15 idées déco pour votre maison

Maintenant que vous savez tout sur le violet pastel, voici une liste de quinze idées déco pour l'intégrer dans votre maison, que ce soit dans le salon, dans la cuisine, dans la chambre ou dans le bureau, sans oubliez le jardin !

Idée déco n°1 : agrandissez une pièce en utilisant de la peinture violet pastel sur un mur

Peinture hey delilah, couleur lilas doux avec une pointe de gris (Blime), prix : 59,90 euros le pot de 2,5 litres

Peindre les quatre murs d'une pièce en couleur a tendance à rapetisser la pièce. Si vous souhaitez donner l'impression qu'une pièce est plus grande, une chambre exiguë ou un bureau étroit par exemple, vous pouvez peindre un mur en violet pastel pour apporter de la profondeur.

Idée déco n°2 : utilisez du papier peint pour décorer le mur d'une chambre ou d'un salon

Papier peint à motif violet et bleu (Uwalls), prix : en fonction de la surface à recouvrir

Le papier peint n'est pas ringard. Au contraire. Il est possible de trouver des papiers peints tendance, qui apporteront modernité à votre intérieur et qui feront de vos murs des oeuvres d'art, comme ce papier peint à motif violet et bleu qui habillera parfaitement le mur d'une chambre ou d'un salon. Conseil : ne couvrez qu'un seul mur, pour éviter l'overdose, et optez pour du blanc pour les autres murs.

Idée déco n°3 : apportez de la couleur à votre salle à manger avec des chaises mauves

Chaise de salle à manger en polypropylène mauve clair (The Masie), prix : 69,95 euros

On oublie souvent de décorer sa cuisine et sa salle à manger. Alors qu'il suffit de quelques chaises colorées comme ces chaises mauve clair pour égayer ces pièces.

Idée déco n°4 : faites de votre canapé lilas la pièce forte de votre salon

Canapé style scandinave trois places couleur lilas (Menzzo), prix : 415,20 euros

Dans un salon à la décoration sobre, optez pour une pièce forte permet de donner du relief à la pièce. Cela peut passer par une table basse design ou par un canapé coloré, comme ce canapé style scandinave couleur lilas.

Idée déco n°5 : optez pour un tapis style oeuvre d'art pour habiller votre sol

Tapis asymétrique lilas, mauve, violet et bleu (La Redoute), prix : 251,10 euros

Fini les vieux tapis rectangulaires unis. Désormais, les tapis sont de véritable oeuvres d'art. Comme ce tapis lilas, mauves, violet et bleu aux airs d'un tableau abstrait. Parfait pour habiller le sol de votre salon ou de votre chambre avec style.

Idée déco n°6 : alliez le style et le confort avec un pouf violet lavande

Pouf en velour côtelé violet lavande (La Redoute), prix : 70,36 euros

À mettre dans un coin d'une chambre (d'adulte ou d'enfant) ou dans un salon, ce pouf en velour côtelé lavande vous permettra d'allier style et confort.

Idée déco n°7 : apportez un peu de douceur à votre bureau avec une lampe violette

Lampe de bureau à LED violet lavande (Sklum), prix : 15,95 euros

Pour rendre votre bureau accueillant, misez sur les accessoires comme cette lampe violette qui apportera un peu de douceur à votre espace de travail.

Idée déco n°8 : optez pour une table basse lilas pour illuminer votre salon

Table basse lilas pop effet mirroir (Westwingnow), prix : 359 euros

La table basse est un élément central du salon. Faites en la star de la pièce en optant pour une table design couleur lilas effet miroir. De quoi illuminer la pièce et éblouir les invités.

Idée déco n°9 : mettez du violet dans votre intérieur avec des étagères murales

Etagère murale modulaire violet lavande (Sklum), prix : 26,95 euros

La décoration est une question de détail. Pour aller au bout de la démarche, n'optez pas pour de simple étagère, mais ajoutez du violet avec ces étagères lavande.

Idée déco n°10 : combinez design et douceur avec une lampe de chevet stylée pour votre chambre

Lampe de chevet design en métal mauve (La Redoute), prix : 129 euros

Pour des réveils en douceur, posez sur votre table de chevet cette lampe design mauve.

Idée déco n°11 : optez pour une méridienne violette pour une style romantique

Méridienne en velour violet pastel (Beliani), prix : 419,99 euros

Vous aimez lire Jane Austen et vous adorez la Chronique de Bridgerton sur Netflix ? Apportez du romantisme à votre intérieur en optant pour une méridienne en velour violet pastel. Effet garanti.

Idée déco n°12 : apportez une touche de couleur avec un vase violet

Vase en céramique violet clair (Sklum), prix 11,95 euros

Pour apporter de la couleur dans votre intérieur sans pour autant repeindre tous vos murs et remplacer tout votre mobilier, pensez aux accessoires comme ce vase violet clair qui amènera une touche de couleur, de douceur et de bohème à votre décoration.

Idée déco n°13 : ne cachez plus vos affaires dans vos placards grâce à des rangements stylés

Cagette pliable violet lavande (Smallable), prix : 8 euros

Qui a dit que les rangements ne pouvez pas être design ? Pour un intérieur stylé jusque dans les moindre détails, optez pour ces cagettes pliables violet lavande qui allient utilité et beauté.

Idée déco n°14 : choisissez des objets décoration que vous pouvez changer au gré de vos envies

Bougie design violet lavande (Sklum), prix : 8,95 euros

Vous aimez la tendance pastel mais vous avez peur de vous en lasser ? Choisissez des objets de décoration que vous pouvez changer au gré des modes et de vos envies comme ces bougies design lavande, que vous pourrez remplacer quand vous en aurez marre du violet.

Idée déco n°15 : décorez votre jardin avec des chaises colorées

Chaise de jardin en metal violet pastel (MyFaktory), prix : 57,90 euros

N'oubliez pas de décorer votre extérieur, votre jardin, votre terrasse ou votre balcon, en faisant un petit coin accueillant avec des chaises colorées par exemple.