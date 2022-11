Voici pourquoi il ne faut surtout pas retirer les feuilles mortes de votre jardin

Les experts du jardinage l’affirment : il ne faut pas se débarrasser des feuilles mortes dans votre jardin à cette époque de l'année. Pourquoi ? Car en le faisant vous vous priverez de beaucoup de vitamines bénéfiques pour votre sol.

Crédit : C.Hochet / Rustica

En effet, les feuilles sont pleines de nutriments importants, notamment d'azote, de carbone, de phosphore et de potassium. Cet engrais naturel est excellent pour votre pelouse et les petites bêtes qui vivent dans votre jardin.

Ceci étant dit, il faut faire attention à ne pas non plus abandonner complètement votre pelouse, car une couche de feuilles mortes trop épaisse empêchera le passage de la lumière et tuera ainsi l’herbe se trouvant en dessous. L’idéal est d’avoir une couche fine, et envisager de les couper avec une tondeuse à gazon pour en faire un léger tapis naturel afin qu'elles se décomposent plus rapidement. Cela évite les mauvaises herbes de pousser et améliore le drainage.

« Ces nutriments sont rendus au sol. Mais ce qui est probablement encore plus important que cela, c'est la matière organique. C'est le fait que vous avez ce tissu qui finit par se décomposer et améliore la santé du sol » a déclaré à NPR Susan Barton, professeur et spécialiste de la vulgarisation en horticulture paysagère à l'Université du Delaware, aux États-Unis.

En gardant les feuilles dans le jardin, on rend aussi service à la faune car les invertébrés comme les araignées et les vers profiteront tous d'un habitat de feuilles humides, qui serviront de repas à ceux qui se trouvent plus haut dans la chaîne alimentaire, notamment les chauves-souris et les oiseaux. L'engrais naturel créé par ces feuilles réduira également le besoin de pesticides et d'engrais chimiques, ce qui profitera aux populations d'insectes, notamment aux pollinisateurs comme les abeilles.

En ne mettant pas les feuilles mortes en sac, vous réduisez également les déchets. Chaque année, 8 millions de tonnes de feuilles finissent à la décharge, et les débris de jardin représentent 13 % de tous les déchets solides aux États-Unis. Si vous tenez absolument à les ramasser pour avoir une pelouse dégagée, le mieux est de les empiler autour de la base des arbres afin de garder leurs propriétés actives tout en ayant un jardin organisé.

Crédit : WindowGenie

Suivre l’exemple de la nature

« Dans la forêt, les feuilles fournissent environ 50 à 80 % des nutriments que reçoivent les arbres. Personne ne va dans la forêt pour nettoyer les feuilles. En outre, les feuilles protègent les niveaux d'humidité qui atteignent les arbres et régulent également la température du sol. Elles sont donc comme de l'or pour les arbres » a déclaré Melissa Hopkins, de la National Audubon Society.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre d'un mouvement plus large en faveur de la durabilité et vise à amener les gens à considérer les feuilles comme une ressource naturelle plutôt que comme un inconvénient.