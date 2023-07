Afida Turner souhaite avoir un bébé avec le sperme congelé de son mari mort

Veuve depuis sept mois, Afida Turner a déclaré au magazine People qu’elle souhaiterait avoir un enfant de son mari défunt, à l’aide du sperme congelé de ce dernier.

Quand elle ne fait pas le show en plein milieu de la gare Montparnasse, Afida Turner continue de faire parler d’elle. Elle a récemment accordé une interview au magazine américain People à travers laquelle elle a fait une révélation concernant ses projets privés.

Crédit photo : Abaca

La chanteuse française semble bien décidée à avoir un enfant de Ronnie Turner, son mari décédé des suites d’un cancer du côlon il y a sept mois de cela, à l’âge de 62 ans.

Elle a notamment révélé qu’elle s’apprêtait à subir une fécondation in vitro avec le sperme congelé de Ronnie Turner : “Je vais avoir le bébé Ronnie”, déclare-t-elle.

“Ronnie m’a fait un très un beau cadeau”

Âgée de 46, Afida Turner se dit toujours endeuillée par la disparition de son époux : “Je souffre et mon coeur est détruit. J’essaie de ne pas perdre la tête”.

Elle souhaiterait ainsi devenir mère avant ses 47 ans, soit le 22 décembre prochain. Elle révèle que Ronnie Turner lui avait offert son sperme congelé comme cadeau d’anniversaire l’année dernière : “Ronnie m’a fait un très beau cadeau”.

Crédit photo : Zuma Wire

Pour se remettre de son chagrin, Afida Turner aimerait donc combler ses besoins maternels et surtout donner une descendance à son mari défunt : “C’est toujours terrible car il n’est plus là mais qu’est-ce que je peux faire ? Au moins, j’aurai un tout-petit qui ressemble à Ronnie. Un monstre comme moi et lui, vous imaginez ?”

Non, on n’est pas prêts à imaginer encore là…