Sur le plateau de «Quelle Époque !», l’animatrice Flavie Flament explique pourquoi elle a décidé de publier une photo de ses fesses sur les réseaux sociaux.

Cachez ces fesses que je ne saurais voir. Vous l’ignorez peut-être, mais l’animatrice Flavie Flament a été victime de body shaming sur les réseaux sociaux suite à la diffusion d’un extrait de son entretien accordé à l’émission «50 minutes Inside» sur TF1.

En effet, l’ancienne épouse de Benjamin Castaldi a reçu une avalanche de critiques sexistes sur son corps, son poids et son âge. Le moins que l’on puisse dire, c’est que l’autrice de 49 ans a répondu de la meilleure des façons à ses détracteurs.

Elle a décidé de publier une photo de ses fesses sur sa page Instagram. La publication était accompagnée de la légende suivante :

«Ceci est une lune, un popotin, un pétard. Les fesses d’une femme qui, cette année, fêtera ses 50 ans. Alors que mon entretien dans @50inside est annoncé pour demain sur Instagram, je lis, dans un commentaire, que je suis “méconnaissable” depuis ma prise de poids. Ça tombe bien : je ne cherche pas à être reconnue, j’aspire juste à être connue. Pour ce que je suis, depuis toujours. Pour ce que je deviens aussi».

Crédit Photo : Flavie Flament / Instagram

«Ça en dit long sur la société d’aujourd’hui»

Invitée sur le plateau de l’émission «Quelle époque !» ce samedi 13 janvier, Flavie Flament explique son geste auprès de la présentatrice Léa Salamé. Elle raconte avoir cherché une réponse à apporter à cette «violence publique».

«Je n’ai pas répondu pour moi, mais surtout pour les autres. Ça en dit long sur la société d’aujourd’hui, régie par l’image, l’âgisme, la quête de la jeunesse éternelle (…)», a-t-elle déclaré.

Avant d’ajouter : «Je ne cherche pas à me défendre d’une attaque, je n’en veux même pas à ces personnes (…) J’interroge juste la société, le monde dans lequel on vit où des femmes de 50 ans se font sarcler sur les réseaux sociaux, et des gamines de 13 ans vont vouloir correspondre à des critères. C’est plus ça qui me touche».

"Aujourd'hui je vous montre mes fesses, rebondies de bonnes bouffes, de vins et de caresses"



La lettre de Flavie Flament à ses haters



#QuelleEpoque @FranceTV @LeaSalame pic.twitter.com/VhftfAPLbY — Quelle Époque ! (@QuelleEpoqueOff) January 13, 2024

Sa publication est rapidement devenue virale. Elle a récolté plus de 157 000 likes et des milliers de commentaires. Flavie Flament a également reçu une vague de soutien de la part de ses fans et d’autres artistes féminines comme Clara Luciani, Andréa Bescond ou encore Énora Malagré.