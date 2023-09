L'acteur David McCallum, star de la série “NCIS”, est décédé à l'âge de 90 ans

L’acteur David McCallum est décédé ce lundi 25 septembre à l’âge de 90 ans. Il était connu pour son rôle dans la série américaine “NCIS”, dans laquelle il jouait le médecin légiste Donald Mallard.

Si vous aimez les séries policières, cet acteur vous est forcément familier. David McCallum, qui a joué le rôle d’un médecin légiste dans “NCIS” pendant vingt ans, est décédé ce lundi 25 septembre à l’âge de 90 ans.

David McCallum a commencé son parcours en étudiant dans la prestigieuse Académie royale des arts dramatiques de Londres. Il a fait une première apparition au cinéma en 1963 en jouant dans “La grande évasion” mais sa carrière a décollé grâce à sa participation à la série “Des agents très spéciaux”. Dans ce programme, David McCallum incarnait l’agent secret Illya Kouriakine, un personnage charismatique reconnaissable par sa belle chevelure blonde et ses cols roulés.

David McCallum, star de “NCIS”

Après ce premier succès, David McCallum est devenu encore plus célèbre en jouant le docteur Donald Mallard, surnommé Ducky, dans la série policière “NCIS”. Pendant 20 saisons, il a interprété ce célèbre médecin légiste qui ne se séparait jamais de ses nœuds papillons. “NCIS” a été suivie par des millions de spectateurs aux États-Unis et dans le monde entier. David McCallum est apparu dans tous les épisodes de la série pendant les 15 premières saisons et a joué dans plus de 450 épisodes de la série culte.

Crédit photo : CBS

Malheureusement, David McCallum est décédé ce lundi 25 septembre à l’âge de 90 ans. Il s’est éteint, entouré de sa famille dans un hôpital de New York.

“Il fut le père le plus gentil, le plus cool, le plus patient et aimant. Il était fasciné par la science et la culture et transformait ces passions en connaissances. Il aurait même été capable d’effectuer une autopsie sur la base de ses recherches de plusieurs décennies pour son rôle dans NCIS”, a confié son fils, Peter.

En apprenant sa disparition, les acteurs de la série “NCIS” ont tenu à lui rendre hommage. Ils ont salué la mémoire de leur collègue qui était pour eux une “légende”, un “excellent partenaire de scène” et un “ami cher”.