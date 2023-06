L'hommage touchant de Beyoncé à Tina Turner durant son concert à Marseille

Lors de son concert événement à Marseille, Beyoncé a tenu à rendre hommage à Tina Turner, décédée le 24 mai dernier. Pour cela, elle a repris l’un des plus grands tubes de celle qu’elle considérait comme son idôle.

Beyoncé est actuellement en tournée mondiale et pour l’occasion, la star américaine a donné deux shows en France. Après un premier concert au Stade de France le 26 mai dernier, Beyoncé s’est produite à l’Orange Vélodrome, à Marseille, ce dimanche 11 juin.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Beyoncé (@beyonce)

Il s’agissait de la deuxième et dernière date en France de la star.

Beyoncé rend hommage à Tina Turner

Pendant son concert, Beyoncé a tenu à rendre hommage à Tina Turner, disparue le 24 mai dernier à l’âge de 83 ans. Pour cela, elle a repris le tube “River Deep, Mountain High”, l’un des classiques de la star du rock. Un moment fort qui a beaucoup ému Beyoncé, qui considérait Tina Turner comme l’une de ses idoles et influences.

“Je ne serais pas sur cette scène sans Tina Turner, je veux que vous criiez pour qu’elle ressente votre amour”, a déclaré Beyoncé lors de son show.

Beyoncé gets a little emotional covering Tina Turner’s “River Deep, Mountain High” ? pic.twitter.com/1djPWfNGgK — R E N A I S S A N C E ? (@MykeYonce) June 11, 2023

En 2008, les deux chanteuses ont partagé un morceau ensemble sur la scène des Grammy Awards. Un événement qui avait marqué Beyoncé qui avait alors réalisé l’un de ses rêves. À l’annonce de la mort de Tina Turner, Beyoncé avait publié ces quelques mots sur son site internet : “Je suis tellement admirative de ton influence et de tout ce que tu as fait pour nous ouvrir la voie. Tu représentes la force et la résilience. Tu es l’incarnation de la puissance et de la passion.”

Aujourd’hui, la star a décidé de rendre hommage à Tina Turner d’une autre façon, en interprétant ses plus grands tubes sur scène lors de sa tournée mondiale.