Cet acte de générosité de l'actrice Jennifer Garner envers un sans-abri en fauteuil roulant va vous réchauffer le coeur

Dimanche 17 septembre, l’actrice américaine Jennifer Garner a été aperçue en train d’aider un homme sans-abri sur une plage de Santa Monica, à Los Angeles (États-Unis).

Vous l’ignorez peut-être, mais la comédienne Jennifer Garner est connue pour son altruisme et sa générosité. Et l’actrice âgée de 51 ans l’a une nouvelle fois démontré dimanche dernier.

En effet, l’ex-épouse de Ben Affleck a été aperçue en train d’aider un sans-abri en fauteuil roulant sur une plage de Santa Monica, à Los Angeles. Après avoir constaté que l’homme était pieds nus, Jennifer Garner n’a pas hésité à lui donner ses propres chaussures avant de l’aider à enfiler des chaussettes.

Crédit Photo : Globo / X17 online

Crédit Photo : Globo / X17 online

Le hic ? Ses baskets n’étaient pas à la bonne taille. Face à cette situation, la mère de trois enfants a sollicité l’aide d’un photographe présent sur les lieux. Comme le précise le Daily Mail, l’interprète de Sydney dans «Alias» lui a demandé d’acheter des chaussures pour les donner au sans-abri, mais ce dernier a décidé d’offrir les siennes, ainsi qu’une couverture, une chemise et un pantalon.

Crédit Photo : Globo / X17 online

Crédit Photo : Globo / X17 online

Jennifer Garner : une artiste engagée

Toujours selon le quotidien britannique, Jennifer Garner lui a également remis un sac contenant des produits de première nécessité et de l’argent. La star hollywoodienne a aussi échangé quelques mots avec lui avant de s’en aller.

Crédit Photo : Globo / X17 online

Ce n’est pas la première fois que Jennifer Garner fait preuve de bonté. L’actrice primée utilise sa notoriété pour aider les plus démunis et travaille depuis plus de dix avec Save The Children, une organisation non gouvernementale qui défend les droits des enfants à travers le monde.

« Mes enfants ont tout ce dont ils ont besoin. Mais je m’engage pour que l’éducation des enfants, à travers tout le pays, soit meilleure, surtout pour ceux qui en ont le plus besoin», avait déclaré l’actrice en 2013 au cours d’une conférence sur l’éducation des jeunes enfants.

Crédit Photo : Jennifer Garner / Instagram