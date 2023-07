La fille de Jennifer Garner et Ben Affleck créé le buzz grâce à son incroyable ressemblance avec sa maman

De nouvelles photos de Ben Affleck et de sa fille Violet ont circulé sur le web et ont laissé les internautes sous le choc : l’adolescente est la copie conforme de sa mère, Jennifer Garner.

Il y a 17 ans, les acteurs américains Ben Affleck et Jennifer Garner ont eu une fille, Violet. Une nouvelle photo de l’adolescente a été dévoilée et a énormément surpris les internautes.

Le week-end dernier, Ben Affleck, son épouse actuelle Jennifer Lopez, ainsi que Violet se sont rendus à une grande fête organisée par le PDG milliardaire Michael Rubin. Pour l’occasion, ils ont été pris en photo et l’un des clichés a rapidement fait le buzz.

Ben Affleck’s daughter is LITERALLY her mother’s (Jennifer Garner) twin. pic.twitter.com/BDbX19z2tR — nathan (@868nathan) July 5, 2023

Violet portait une longue robe blanche à dos nu et des chaussures à plateformes en raphia. Mais ce n’est pas sa tenue qui a retenu l’attention.

Une ressemblance frappante

Sur la photo, on peut voir Ben Affleck entouré de Jennifer Lopez et Violet. Les internautes ont été stupéfaits de voir la ressemblance entre Violet et sa mère, Jennifer Garner. Cette dernière ne peut décidément pas renier sa fille, qui lui ressemble comme deux gouttes d’eau. Violet a la même forme de visage, les mêmes lunettes, la même couleur de cheveux et les mêmes fossettes que sa mère. Cette ressemblance incroyable a suscité beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux.

Crédit photo : @Showbiz_IT

Les commentaires ont afflué sous la photo. On a pu lire : “Si vous m’aviez dit que c’était Jennifer Garner, je vous aurais cru !”, “La fille de Ben Affleck est littéralement la jumelle de sa mère !” ou encore “La fille de Jennifer Garner et Ben Affleck ressemble plus à Jennifer Garner que Jennifer Garner.”

Ben Affleck est resté marié à Jennifer Garner de 2005 à 2018. Depuis sa séparation, le couple se partage la garde de ses trois enfants : Violet, Seraphina et Samuel. Ce n’est pas la première fois que la ressemblance entre Violet et sa mère est soulignée. En décembre dernier, mère et fille ont fait sensation en dînant ensemble à la Maison-Blanche. Mais plus Violet grandit, plus la ressemblance avec sa mère est frappante.