« Les Lacs du Connemara » : Michel Sardou répond enfin à Juliette Armanet et sa réaction surprend ses fans

Michel Sardou est enfin revenu sur la polémique suscitée par les propos de Juliette Armanet, qui avait vivement critiqué l'une de ses chansons les plus connues.

L'improbable controverse - née des récentes critiques de Juliette Armanet - autour de la chanson « Les Lacs du Connemara » vient enfin (il était temps) de connaître son épilogue.

Et c'est le principal intéressé qui a lui même sifflé la fin de la partie !

Beau joueur, Michel Sardou a ainsi éteint l'incendie, allumé par quelques fans un poil trop excités, en refusant d'accabler la chanteuse tout en dénonçant une « polémique ridicule ».

Michel Sardou dénonce une « polémique ridicule », suite aux propos de Juliette Armanet

Invité ce lundi 28 août sur Europe 1, à l'occasion de la nouvelle émission de Pascal Praud qui l'avait choisi comme parrain, le chanteur de 76 ans a en effet accepté de revenir sur les propos de la chanteuse.

« Je ne connais pas cette jeune femme, elle a dit une connerie, ça arrive à tout le monde, à moi aussi, à toi aussi, Pascal. Elle m'a envoyé un mail très gentil où elle s'excuse en fait et moi, je lui ai répondu un mail très gentil, où je n’ai pas de raison de lui en vouloir. Ce qui m'étonne, c'est que ça prenne une telle proportion et que ça dure si longtemps. Ce n’est jamais que l’histoire d’un mariage irlandais, je ne vois pas ce qu'il y a de polémique là-dedans », a-t-il ainsi déclaré.

Michel Sardou poursuit au micro d’Europe 1 : « On a le droit d'aimer mes chansons ou de ne pas les aimer, nous sommes un pays libre. Et il faut qu'elle comprenne et que tous les gens comprennent que quand on écrit une chanson (...) on n’écrit pas pour plaire à tout le monde. (Quand j'écris une chanson), je l'écris pour plaire au maximum de public possible, mais il est évident qu'il y a des gens qui ne l'aimeront pas, ce n’est pas grave. Ça ne vaut pas la peine de déclencher une polémique ridicule où on ne sait plus de quoi on parle. De la droite, de la gauche (...) J'ai écrit des chansons polémiques et j'en suis conscient, je les connais, mais celle-là franchement, un mariage irlandais, il n'y a pas de quoi de déclencher une guerre civile », a poursuivi Michel Sardou.

« Je lui souhaite une longue carrière. Abstenons-nous d'entretenir une polémique qui n’en est pas une. On a tous un jour, par maladresse, dit quelque chose qu’on peut regretter après », a-t-il par ailleurs ajouté.

Une manière pour Michel Sardou, qui remontera sur scène dès le mois d'octobre 2023, de clore cette « affaire » une bonne fois pour toutes.

Pour rappel, Juliette Armanet avait confié mi-août dans un média belge que la chanson « Les Lacs du Connemara (sortie en 1981) lui inspirait du « dégoût ». « C'est le côté scout, sectaire, la musique est immonde (...) c'est de droite, rien ne va », avait notamment déclaré la chanteuse de 39 ans.