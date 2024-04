Rihanna pose en tenue de nonne dénudée pour un magazine, les photos osées font polémique

À l’occasion de la couverture du numéro d’avril du magazine Interview, Rihanna a pris la pose en tenue de nonne. Et cela n’est pas passé inaperçu.

Rihanna est-elle en quête de buzz ou devrions-nous plutôt dire de “bad buzz” ? C’est ce que l’on pourrait penser au vu de sa dernière photo partagée sur son compte Instagram.

Crédit : @badgalriri

Rihanna, bonne sœur ?

Ce 9 avril 2024, la chanteuse et business woman de 36 ans a marqué les esprits en publiant sur Instagram des photos d’elles surprenantes. Sur ces clichés, on découvre la maman de deux jeunes enfants, prenant la pose en tenue de nonne, dans une version sexy. Des clichés réalisés pour le magazine Interview dont elle fait la couverture du numéro d’avril.

Sur une seconde photo, Rihanna apparaît totalement méconnaissable avec un maquillage de clown. En légende de cette photo, la star avait écrit : “Comment j’ai réellement vécu mon post-partum avec deux enfants en dessous de deux ans.” Des photos qui ont récolté au total plus de 7 millions de mentions “j’aime”, mais qui ont aussi suscité la controverse.







Crédit : @badgalriri

Rihanna au cœur de la controverse

Les clichés de la star habillée en nonne ne sont pas passés inaperçus et certains internautes ont crié au blasphème. Sous la publication, on peut ainsi lire : “C’est irrespectueux” ou encore “J’aime Rihanna, mais ceci, c’est non !”, “Était-ce nécessaire ?”. D’autres ont écrit : “Je suis musulman, mais c'est une insulte à la religion chrétienne. Blague avec tout sauf les religions !” ou “À quoi pensez-vous. Que Dieu te pardonne”.



Crédit : @badgalriri

Alors que la star est d'habitude plutôt discrète, il semblerait donc que la chanteuse et business woman soit en train de vivre l’un de ses plus gros bad buzz. Pour l’instant, celle-ci ne s’est pas exprimée sur la polémique et semble se murer dans le silence. Affaire à suivre…

Que pensez-vous de ces photos de magazine ?