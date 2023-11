Star Academy 2023 : les salaires exorbitants des profs révélés !

Avant la diffusion du 3ème prime de la nouvelle saison de Star Academy, le magazine Public a dévoilé le montant des salaires touchés par les professeurs !

Revenu sur TF1 depuis trois semaines, Star Academy nous a offert beaucoup de nouveautés pour sa nouvelle saison. Si on s’attarde surtout sur les candidats et leurs performances artistiques, on en sait beaucoup moins sur les professeurs qui les forment.

Qui dit nouvelle saison dit donc nouvelles têtes et… nouveaux salaires ! Cette année, nous avons notamment le plaisir de découvrir Malika Benjelloun, prof de danse qui remplace Yanis Marshall, et Cécile Chaduteau, enseignant l’art de l'expression scénique qui remplace Laure Ballon.

En compagnie de ses deux nouveaux visages, on retrouve Adeline Toniutti, la prof de chant, Pierre de Brauer, prof de théâtre, Lucie Bernardoni et Marlène Schaff à la répétition des morceaux, et le coach Joe pour le sport. Une troupe supervisée par le directeur du château, Michael Goldman.

Crédit photo : Endemol / TF1

Des salaires triplés !

Concernant les salaires, les profs sont passés à un tout autre niveau par rapport à la saison dernière, qui n’avait duré que six semaines. Cette saison, l’aventure Star Academy va durer douze semaines, de quoi faire gonfler les revenus des professeurs !

Par exemple, Adeline Toniutti a touché 6000 euros en 2022 pour les six semaines, soit 1000 euros la semaine. Cette année, elle est payée 36 000 euros les 12 semaines, soit 3000 la semaine ! De leur côté, Marlène Schaff et Lucie Bernardoni perçoivent 24800 euros contre 4800 euros l’année dernière.

Pierre Brauer passe de 5000 euros les six semaines à 24 000 euros les douze semaines, tandis que le Coach Joe perçoit 36 000 euros, trois fois plus que l’an passé. Même aubaine pour la nouvelle tête Cécile Chatudeau qui prend 24 000 euros quand sa prédécesseure avait touché 6000 euros. Seule Malika Benjelloun a eu le droit à une rémunération moins conséquente, avec 30 000 euros pour 12 semaines, quand sa prédécesseure avait pris 50 000 euros pour six semaines.