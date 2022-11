Grande gagnante de la Star Academy, Anisha gagne 100 000 euros ainsi qu'un album

Lors de la finale de la Star Academy diffusée ce samedi 26 novembre sur TF1, la grande gagnante de la saison a été dévoilée. Il s’agit d’Anisha, une jeune femme qui a bouleversé le public.

Après six semaines de compétition, le château de la Star Academy a fermé ses portes. Cette nouvelle édition a conquis les téléspectateurs qui étaient ravis de revoir ce programme puisqu’il a été suivi en moyenne par 3,8 millions de personnes. Un véritable succès pour TF1.

Crédit photo : TF1

La grande finale de l’édition 2022 de la Star Academy a eu lieu ce samedi 26 novembre, sur TF1. Quatre finalistes se sont affrontés pendant la soirée : Anisha, Enola, Léa et Louis. Après plusieurs prestations, le public a voté pour ses deux candidats préférés, et Anisha et Enola ont été retenues.

Anisha remporte la Star Academy

Suite à son duo avec le parrain Robbie Williams et son interprétation de la chanson Hallelujah, Anisha a remporté la compétition en obtenant 57% des voix des téléspectateurs.

Anisha est une jeune femme âgée de 22 ans et originaire de Madagascar qui vit aujourd’hui dans le Val d’Oise. Dès la première émission, elle a bouleversé le public avec son parcours difficile. Au fil des semaines, Anisha a réussi à vaincre sa timidité et à se surpasser grâce à la Star Academy.

Crédit photo : TF1

« La musique, je l’utilisais comme thérapie, un moyen de transmettre des messages, des émotions, a-t-elle affirmé. Or, je n’avais pas forcément toutes les techniques, toutes les bonnes choses à appliquer. Mais c’est vrai que c’est toujours la même émotion qui me transcende. »

En interprétant Je suis malade de Serge Lama lors du premier prime, Anisha a livré une prestation bouleversante qui a fait d’elle l’une des candidates favorites de la promotion. Elle avait également reçu les félicitations de Serge Lama en direct.

« Le message, c’est de toujours avoir de l’espoir, de ne jamais baisser les bras, a confié Anisha. Avancer quoi qu’il en soit. Parce que je ne suis pas un cas isolé. Tout le monde traverse des moments difficiles, mais je veux dire qu’il faut toujours avoir le courage d’avancer. Continuer, peu importe les épreuves. »

Crédit photo : TF1

Elle remporte 100 000 euros et un album

Au cours de l’aventure, plusieurs artistes ont exprimé leur souhait de travailler avec Anisha, comme ce fut le cas de Slimane et Claudio Capéo. À la fin de l’émission et à peine remise de ses émotions, Anisha a pu interpréter son premier single sur scène, intitulé De là-haut, pour la première fois. Cette chanson a été écrite par Camélia Jordana, Vitaa et Renaud Rebillaud.

La jeune femme a également remporté 100 000 euros ainsi qu’un album chez Sony Music France, afin de propulser son début de carrière.