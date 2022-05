Test de personnalité : Quel est ton animal totem ?

Loup, chat ou pourquoi pas araignée… les animaux totems sont des animaux avec lesquels nous sommes liés et qui peuvent nous influencer tout au long de notre vie. Fais ce test de personnalité pour découvrir quel est ton animal totem.

À voir aussi

L'animal totem est aussi considéré comme un guide spirituel. L'animal totem qui te représente partage avec toi des traits de caractère, des qualités ou des défauts. Il agit comme un guide et t'apporte conseils, protection et sagesse tout au long de ta vie, à condition que tu le trouves. Les résultats peuvent être impressionnants !

Pour découvrir quel est ton animal totem, fais ce test de personnalité !

D'où vient l'animal totem ?

L'animal totem puise ses origines à l'époque des anciennes civilisations, il y a des milliards d'années. La légende dit que les chasseurs dessinaient les animaux qui perdent la vie à la chasse sur des murs pour remercier leur esprit de s'être sacrifié. Ainsi, l'animal était béni et devenait un symbole pour la tribu.

Petit à petit, l'animal totem est devenu un symbole, un guide, un esprit gardien qui te protège. Aujourd'hui, le rôle de l'animal totem est de te guider, tant l'esprit que le physique.

Comment trouver son animal totem ?

Si tu veux aller plus loin que le test de personnalité que tu viens de réaliser, nous te donnons quelques clés pour être attentif aux signes de ton totem :

Sois attentif aux rencontres avec les animaux, aux signes qu'ils te font. Un animal veut peut-être attirer ton attention.

aux signes qu'ils te font. Un animal veut peut-être attirer ton attention. Si tu rencontres régulièrement un animal (en réel ou à travers une image), interroge-toi sur ce qu'il veut te dire.

Tu rêves souvent d'un animal ? C'est sûrement ton guide qui essaie de te faire passer un message.

souvent d'un animal ? C'est sûrement ton guide qui essaie de te faire passer un message. Sois curieux de tout et en particulier de ton animal totem.

de tout et en particulier de ton animal totem. Médites ! La méditation permet de rencontrer en contact avec ton animal totem. Médites pendant 10 à 15 minutes et rentre dans ce voyage intérieur avec ton animal totem. Laisse-toi guider…

Pour aller plus loin…

Il existe autant de totems que d'animaux. Loup, chat, ours, colibri, lion ou aigle, il y en a forcément un qui te correspond. Voici une liste non-exhaustive des animaux totems les plus connus.

Le serpent

Découvre quel est ton animal totem. Le serpent ? Crédit : IStock

Le totem du serpent représente la force de vie. Une personne qui a le totem du serpent doit être attentive à la façon dont elle dépense son énergie. Un conseil : cultive tes capacités de guérison et d'énergie liée à la terre et la nature. Généralement le totem du serpent symbolise la transition, le renouvellement. Cet animal totem de pouvoir peut essayer de développer ton développement personnel. Le serpent, rampant au sol et se faufilant partout, va t'aider à garder les pieds sur terre dans ces moments de transition.

Le loup

Découvre quel est ton animal totem. Le loup ? Crédit : IStock

Tu es une personne avec un caractère solitaire, tu te fies beaucoup à ton instinct et tu as un goût pour la liberté très prononcé ? Ton animal totem est sûrement sauvage : le loup. Une personne avec le totem du loup écoute toujours son intuition, son instinct. En revanche, le loup est aussi un animal prédateur. Comme l'ours ou le lion, le totem du loup a un aspect négatif qui peut se représenter par un manque de confiance chez autrui ou dans tes propres sentiments ou actions. Finalement, le totem du loup t'aide à garder ton esprit vivant et à faire confiance à ton instinct.

Le cerf

Découvre quel est ton animal totem. Le cerf ? Crédit : IStock

Tu as un caractère doux, déterminé et intuitif ? Ton totem est sûrement le cerf. Le cerf est un animal totem plein de douceur et d'énergie positive. Ce totem cherche à te reconnecter à ton enfant intérieur pour retrouver ton innocence. Ton totem t'envoie des messages spirituels et il faut que tu les écoutes. Le cerf peut te rappeler d'être doux avec toi-même et avec autrui. Les cornes du cerf représentent symboliquement ton moyen de défense envers les autres pour t'affirmer face aux autres. D'ailleurs, une fois tombées, les cornes du cerf se régénèrent. Tu peux y voir ici le fait que tu peux vivre mille vies dans une seule, tu as toi aussi la capacité de te régénérer !

Le chat

Découvre quel est ton animal totem. Le chat ? Crédit : IStock

Si ton animal totem est le chat, il cherche à t'enseigner la patience. Le chat attend toujours le bon timing pour attaquer sa proie. Il peut attendre des heures statique à observer. Comme le chat, tu es patient et curieux et tu as un goût prononcé pour l'aventure et l'inconnu. La sagesse du chat t'aide à rester calme en toute situation, à rester maître de tes émotions et à agir au moment venu.

L'oiseau, le colibri

Découvre quel est ton animal totem. Le colibri ? Crédit : IStock

La joie de vivre et la légèreté vous représentent ? Alors votre animal totem est sans doute le colibri. Cet oiseau fascine par sa force et sa détermination. Malgré sa petite taille il peut parcourir de grandes distances et peut même voler à reculons. Si ton totem est le colibri, tu as sûrement hérité de sa détermination et de son adaptabilité. Le colibri a un message spirituel à t'apporter : apporte de la légèreté dans ta vie et défais-toi de la négativité.

La tortue

Découvre quel est ton animal totem. La tortue ? Crédit : IStock

La tortue est connue pour être lente sur terre mais rapide dans l'eau. Si la tortue est ton animal totem, tu es prêt à faire la paix. En effet, la tortue est le symbole de la voie de la paix, elle a la capacité à rester calme grâce à son caractère mi-terrien mi-aquatique. Avec la tortue comme totem, tu poursuis ton chemin de vie en paix. Tu es à l'aise avec la nature, les plantes et les animaux et toute la Terre est ta maison. C'est vrai que l'on dit souvent que la tortue porte sa maison sur le dos (avec sa carapace). C'est la même chose pour toi, tu te sens à l'aise partout où tu vas.