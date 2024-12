Acrochordons : faut-il enlever ces excroissances qui touchent de nombreuses personnes ?

Les acrochordons n'épargnent personne. Nous sommes nombreux à en avoir et ils peuvent être gênants pour ceux qui en ont. Mais devez-vous pour autant vous en débarrasser ? Si oui, comment faire ? On vous répond.

Ils peuvent apparaître chez n’importe qui et sont plus fréquents qu'on ne le pense. Les acrochordons (également connus sous le nom molluscum pendulum) peuvent être une véritable gêne pour ceux qui en ont.

Cette excroissance cutanée se caractérise par une texture molle, souple et indolore qui ressemble à une verrue. Si la cause des acrochordons n’est pas réellement connue, on sait en revanche qu’ils se forment à cause du frottement entre deux zones de la peau comme au niveau des plis : aisselles, sous la poitrine, aine et plis du cou, décrit sur son site la Clinique des Champs-Elysées.

Par ailleurs, certaines personnes seraient plus disposées à avoir des acrochordons que d’autres. C’est notamment le cas des femmes enceintes ou des personnes souffrant de diabète ou d’un surpoid important, ou encore la génétique.

Se débarrasser des acrochordons chez un professionnel ou par soi-même

Crédit photo : Tetiana Mandziuk/ iStock

Mais pas de panique, les acrochordons sont des tumeurs bénignes de la peau. Cependant, nombreuses sont les personnes atteintes à vouloir s’en débarrasser, pour des soucis esthétiques ou de confort. Puisque leur taille peut varier (de quelques millimètres à un demi-centimètre), les acrochordons peuvent se coincer dans les vêtements ou entraîner un frottement qui peut causer des irritations.

Dès lors, il existe des solutions pour les retirer. Les dermatologues peuvent utiliser plusieurs méthodes : la chirurgie lorsque les acrochordons sont gros, la cautérisation afin de brûler l’excroissance avec un courant électrique, l’électrocoagulation pour la dessécher et enfin la plus connue, la cryothérapie où l’azote liquide va congeler l’acrochordon avant qu’il ne tombe de lui-même.

Il existe également des moyens de les retirer soi-même mais ce n’est pas sans risque. Que vous utilisiez des produits vendus en pharmacie ou un fil ou des ciseaux, vous risquez de provoquer des saignements et des infections pour une repousse encore plus rapide de l'excroissance.

Pour résumer, les acrochordons ne présentent aucun risque pour la santé. Toutefois, veillez à ce que leur apparence ne change pas. En cas de doute, consultez un dermatologue. Et si vous souhaitez réellement retirer vos acrochordons pour des raisons d’esthétique ou de confort, là encore, tournez-vous vers un professionnel.