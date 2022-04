Hospitalisée depuis sa naissance, une enfant de deux ans est enfin rentrée chez elle avec sa famille

En Californie, une petite fille atteinte d’une maladie pulmonaire était hospitalisée depuis sa naissance. Après deux ans de traitement, elle a enfin pu rentrer chez elle, auprès de sa famille.

Addy Smith est une petite fille née par césarienne le 10 décembre 2019, en Californie. Pendant sept ans, ses parents ont tenté de combattre l’infertilité en ayant un enfant, et ils ont réussi après de nombreuses tentatives, en ayant recours à une insémination intra-utérine.

Crédit photo : Aliesha Smith

Alors que le bébé se développait dans le ventre de sa mère, les médecins lui ont diagnostiqué un retard de croissance, ce qui signifiait que la petite fille ne grandissait pas à un rythme normal.

La petite fille souffre d’une maladie pulmonaire

Quand Addy est née, elle était victime de gros problèmes respiratoires et a été placée sous respirateur. Au bout de trois mois, son état de santé s’est violemment dégradé, et après avoir fait un arrêt cardiaque, Addy est revenue à la vie après plus d’une heure de réanimation. Suite à ce problème, elle a été transférée dans une unité de soins intensifs dans un hôpital pour enfants.

« Les médecins ne pensaient pas qu’elle allait s’en sortir et nous nous préparions à lui dire au revoir », a confié sa mère, Aliesha Smith.

Crédit photo : Aliesha Smith

Après plusieurs analyses, les médecins ont compris que la petite fille souffrait d’une maladie pulmonaire chronique qui l’empêchait de respirer toute seule. Pendant deux ans, Addy a suivi un traitement lourd, raison pour laquelle elle n’a jamais pu sortir de l’hôpital.

Au fil du temps, les poumons de la petite fille ont réussi à se développer et ses muscles se sont renforcés. En février et mars 2022, les médecins ont constaté une nette amélioration de l’état de santé de l’enfant, qui n’avait plus de spasmes musculaires dans les poumons, ce qui l’empêchait de respirer par le passé.

Addy est sortie de l’hôpital

Finalement, les parents de la petite fille ont reçu plusieurs bonnes nouvelles. Alors que leur enfant était toujours à l’hôpital, ils ont appris qu’ils allaient agrandir leur famille avec l’arrivée d’un nouveau bébé. Il y a un an, un petit garçon nommé Aiden est né en bonne santé.

Crédit photo : Aliesha Smith

Quant à Addy, après 848 jours de traitement dans deux hôpitaux différents, son état de santé s’est grandement amélioré. Il y a quelques jours, la petite fille était assez stable et a enfin pu rentrer à la maison avec ses parents et son petit frère. Bien qu’elle ait toujours besoin d’un respirateur à domicile pour l’aider à respirer, Addy voit son état de santé s’améliorer de jour en jour.

« C’est un miracle. Nous sommes tous les deux tellement impressionnés de voir ce qu’elle a pu faire, a confié la maman d’Addy. Je sais qu’elle continuera toujours de nous époustoufler et de nous surprendre. J’espère que notre histoire pourra donner de l’espoir à d’autres familles. Nous nous sommes sentis très seuls pendant cette épreuve, et si nous pouvons leur donner un peu de paix à travers notre histoire, cela signifierait beaucoup pour nous. »

Une belle histoire synonyme d’espoir qui montre toute la force dont a fait preuve cette petite fille.