Attention, cette boisson très populaire augmente les risques de cancer

Si elles sont consommées en excès, certaines boissons peuvent être mauvaises pour notre santé. C’est le cas de cette boisson très populaire qui augmente les risques de développer un cancer.

Que ce soit pour accompagner un repas, au goûter ou à l’apéritif, les boissons tiennent une place essentielle dans notre quotidien. Si certaines d’entre elles sont bonnes pour la santé, comme cette boisson qui permettrait de vivre plus longtemps, d’autres sont mauvaises pour notre organisme et doivent être consommées avec modération.

Crédit photo : iStock

C’est le cas de certains sodas, qui sont extrêmement mauvais pour notre santé, mais aussi d’une autre boisson très populaire. Cancérigène, cette boisson devrait ne pas être consommée. Voici laquelle.

Une boisson cancérigène

Cette boisson très dangereuse pour notre santé n’est autre que l’alcool.

“On sait que l’alimentation joue sur l’obésité et l’obésité joue sur l’apparition des cancers pour des raisons métaboliques. Toutes les études le montrent. Il existe de nombreuses histoires qui débattent des risques et des avantages pour la santé de la consommation d’alcool. Mais les médecins en cancer sont unanimes : l’alcool a été associé à un risque accru de plusieurs maladies, notamment les cancers de l’estomac, colorectal, de l’oesophage, du foie, du pancréas et du sein”, a expliqué Alain Toledano à Pleine Vie.

Crédit photo : iStock

Selon la Ligue contre le cancer, consommer un verre d’alcool par jour augmente le risque de développer un cancer du sein. Après plus de quatre verres par jour, c’est le cancer du foie qui peut apparaître. En France, plus de 433 000 nouveaux cas de cancer ont été recensés en 2023. On remarque notamment une hausse des cancers du sein et de la prostate. Selon la Fondation pour la recherche sur le cancer, 40% d’entre eux “seraient causés par des facteurs de risque dits évitables, c’est-à-dire liés à notre mode de vie et notre environnement”. Parmi ces facteurs de risque, on retrouve donc l’alcool.

Pour limiter les risques d’être atteint d’un cancer, il est recommandé d’avoir une alimentation saine, variée et équilibrée et de manger suffisamment de fruits et légumes, de féculents et de poisson. Veillez également à limiter les aliments gras comme la charcuterie, ainsi que votre consommation d’alcool.