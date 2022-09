Consommer cette boisson tous les jours permettrait de vivre plus longtemps, selon une étude

Une étude britannique a révélé que le fait de boire au moins deux tasses de thé noir par jour nous permettrait de vivre plus longtemps et diminuerait la mortalité.

Selon une étude britannique menée par une équipe de l’US National Cancer Institute, il existe une boisson bonne pour la santé qui nous permettrait de vivre plus longtemps et d’augmenter notre espérance de vie.

Il s’agit du thé noir, qui possède de nombreux bienfaits pour notre santé. En effet, selon l’étude, boire au moins deux tasses de thé noir par jour permettrait de vivre plus longtemps.

Pour réaliser cette étude, les chercheurs ont analysé des données pendant près de 11 ans. Ils ont commencé par récolter les données de santé de près de 500 000 adultes britanniques âgés de 40 à 69 ans. Les personnes sondées ont répondu à un questionnaire sur leur consommation de thé, et une majorité a affirmé préférer le thé noir. Des éléments sur leur état de santé, leur tabagisme, leur alimentation, leur milieu socio-économique, leur sexe, leur âge et leur origine ethnique ont également été récoltés.

Boire du thé noir pour vivre plus longtemps

Par la suite, les scientifiques ont comparé les liens entre la consommation de thé noir et le développement de maladies. Et les résultats sont clairs : les personnes qui ont bu au moins deux tasses de thé noir par jour ont vu leur risque de décès diminuer de 9% à 13%.

Selon l’étude, le thé noir aurait la capacité de diminuer les risques cardiovasculaires. En effet, cette boisson contient des antioxydants comme des flavonoïdes et des polyphénols qui protègent les cellules du corps humain et peuvent prévenir l’apparition de certaines maladies comme le cancer.

Si les résultats sont clairs, une nuance a toutefois été apportée par les chercheurs : selon les données récoltées, les buveurs de thé noir auraient un mode de vie plus sain et une alimentation plus équilibrée que la moyenne. Ainsi, si leur risque de décès diminue, cela peut être lié à d’autres facteurs que la consommation quotidienne de thé noir.