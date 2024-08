Voici la boisson qui hydrate le plus et ce n'est pas l'eau

C’est difficile à croire mais l’eau n’est pas la boisson qui hydrate le plus. Des chercheurs américains dévoilent celle qui la dépasse.

Vous le savez, l’eau est essentielle à la vie. D’ailleurs, elle compose environ 60% du corps humain. Sauf que nous sommes nombreux à ne pas en boire assez. La quantité d’eau à boire chaque jour varie selon les spécialistes : 1,3 litre, 1,4 litre, 2 litres… En fait, cela dépend du sexe, du poids et de la taille.

Ainsi, Doctissimo recommande de boire environ 2 litres d’eau par jour (soit huit verres) pour rester hydraté. Tandis que le Centre d’information sur l’eau recommande entre 1,3 et 2 litres quotidiens. Mais pourquoi s’hydrater ?

Chaque jour, nous perdons en moyenne 2 litres d’eau via la transpiration, l’élimination des déchets et même via la respiration. Pour compenser ces pertes, il est donc naturel de boire les 1,5 à 2 litres d’eau requis. Cependant, une boisson fait mieux que l’eau et vous n’allez pas en revenir.

Un produit laitier plus hydratant que l’eau

Que ce soit l’été ou l’hiver, il est important de toujours s’hydrater. Mais d’après une étude effectuée par la revue scientifique The American Journal of Clinical Nutrition, l’eau n’est pas la boisson qui hydrate le plus. Cette affirmation semble improbable. C’est pourtant ce que révèlent les résultats publiés.

Pour ce faire, les chercheurs ont tout simplement comparé plusieurs boissons et liquides. Et le résultat est sans appel : l’eau n’est pas la boisson qui reste le plus longtemps dans notre organisme avant d’être éliminée. Celle qui occupe la première place est… le lait écrémé.

D’après les chercheurs, le lait écrémé est la boisson la plus hydratante. Pourquoi ? Parce que le lait écrémé contient du sodium et du potassium qui permettent de conserver plus longtemps l’eau dans notre corps. Le lait écrémé est d’ailleurs très bon pour le cœur et les artères car il est pauvre en acides gras saturés. Les deux minéraux jouent également un rôle clé dans la contraction des muscles et les transmissions nerveuses.

Même si cela est avéré, il est bon de rappeler que l’eau améliore les performances physiques et mentales tout en maintenant la peau hydratée et souple, qu’elle limite les risques de calculs rénaux et qu’elle aide à la digestion.