Opéré du cerveau dans le ventre de sa mère, un foetus survit et devient un bébé en bonne santé

Aux États-Unis, une équipe de chirurgiens a réussi une prouesse médicale incroyable. Ils ont opéré avec succès le cerveau d’un foetus dans le ventre de sa mère, afin de lui sauver la vie.

La prouesse est telle qu’elle a fait l’objet d’une publication dans la revue scientifique Stroke le 4 mai dernier. Si la chirurgie foetale, réalisée avant la naissance d’un bébé, est une technique courante, c’est l’une des premières opérations réussies dans le cadre d’un anévrisme de la veine de Galien.

Crédit photo : Kenyatta Coleman

Ce type d’anévrisme est une malformation vasculaire cérébrale, quand le vaisseau sanguin qui transporte le sang du cerveau au coeur, connu sous le nom de veine de Galien, ne se développe pas correctement.

Cette malformation peut provoquer un afflux sanguin avec d’importantes complications comme des lésions cérébrales et de l’insuffisance cardiaque directement après la naissance du bébé.

“Le bébé aurait pu mourir”

Généralement, les nourrissons peuvent être traités juste après leur naissance, à l’aide d’un cathéter inséré dans le vaisseau sanguin pour ralentir le flux sanguin. Un traitement parfois trop tardif puisque, selon le Dr Darren Orbach, “50 à 60% des bébés atteints de cette maladie tombent très malades immédiatement” et parmi eux, “il y a environ 40% de mortalité”.

Crédit photo : Kenyatta Coleman

Ainsi, face à ce genre de statistiques, il y avait de grandes chances que le bébé ne survive pas à sa naissance. C’est la raison pour laquelle ses parents, Derek et Kenyatta Coleman, ont accepté cette opération à haut risques : “Si on avait laissé les choses comme ça, le bébé aurait pu avoir de très gros problèmes au cerveau, ou aurait pu mourir” explique la radiologue Dr Carol Benson, qui a pris part à l’opération.

Deux jours après l’opération, le 17 mars 2023, Kenyatta a pu mettre au monde le petit Denver, en parfaite santé : “Je l’ai entendue pleurer pour la première fois et c’est juste… Je ne peux même pas mettre des mots sur ce que j’ai ressenti à ce moment-là” confie la mère.

Crédit photo : CBS Boston

Deux mois plus tard, le bébé présente un examen neurologique normal et ne prend aucun médicament pour l’insuffisance cardiaque. Une opération plus que réussie qui suscite donc de l’espoir pour tous les autres bébés et foetus qui présentent des signes annonciateurs d’un anévrisme de la veine de Galien.