Diabétiques : les 5 aliments à éviter de manger

Ce n’est un secret pour personne, les personnes souffrant de diabète doivent faire attention à leur alimentation. Si c’est votre cas, voici la liste des aliments à éviter pour rester en bonne santé.

En France, plus de 3,5 millions de personnes atteintes de diabète suivaient un traitement médicamenteux en 2020, selon l’Agence nationale de santé publique. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’alimentation joue un rôle important.

En effet, une alimentation équilibrée permet de contrôler la maladie. Elle permet, entre autres, de stabiliser le taux de glycémie dans le sang. En revanche, une mauvaise alimentation - trop grasse et trop sucrée - augmente les risques.

Sans plus tarder, voici les cinq aliments à éviter de manger en cas de diabète de type 1 et de type 2 :

Les plats préparés

Sans réelle surprise, les plats cuisinés occupent la première place du classement. Il faut dire que ces produits industriels sont - dans la plupart des cas - riches en calories, et contiennent de mauvaises graisses et trop de sel.

La charcuterie

Et oui ! Ces préparations à base de viande favorisent la prise de poids tant elles sont grasses et salées. En effet, ces produits affichent un taux de matières grasses d’acides gras saturés élevé. Toutefois, la consommation de jambon blanc en quantité raisonnable ne présente pas de risque.

Les fruits sucrés

Les fruits sucrés - bananes, cerises, figues- possèdent un indice glycémique modéré, voire élevé. «Les fruits suivants ne sont pas strictement interdits, mais doivent être consommés en petite quantité, car ils ont un taux de sucre important, soit supérieur à 11g pour 100g», explique le nutritionniste Jean-Michel Cohen au magazine Journal des Femmes Santé.

Les céréales de petit-déjeuner

Les médecins déconseillent aux diabétiques de consommer des céréales au petit-déjeuner. Il faut dire que ces aliments transformés contiennent beaucoup de glucides et peu de protéines.

Les gâteaux

Même son de cloche pour les gâteaux et autres douceurs commercialisés en magasin. Comme vous le savez, ces produits sont trop sucrés, et contiennent des matières grasses et des glucides de mauvaise qualité.