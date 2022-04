Les 5 fruits les moins riches en sucre

Aujourd’hui, la rédaction a décidé de s’intéresser aux fruits qui contiennent le moins de sucre. Suivez le guide !

C’est bien connu : le printemps est une saison propice aux salades de fruits. Vous l’ignorez peut-être, mais ces végétaux contiennent du sucre naturel. Mais ce type de fructose ne fait pas grossir.

Les fruits sont réputés pour leurs nombreux bienfaits sur la santé. Ils sont riches en nutriments et renferment un grand nombre de vitamines et de minéraux. Évidemment, certains fruits sont plus sucrés que les autres.

Sans plus tarder, voici la liste des cinq fruits les moins riches en sucre :

Le citron

Crédit Photo : Istock

La première place du classement est occupée par le citron. Il faut dire que cet agrume contient très peu de sucre (moins de 5 grammes de sucre pour 100 grammes de citron jaune).

Ce fruit acide est riche en vitamine C, une vitamine antioxydante qui protège la peau des agressions extérieures. De plus, le citron facilite également la digestion et de soulager le ventre ballonné.

Les mûres

Crédit Photo : Istock

À l’instar du citron, les mûres affichent une faible teneur en sucre (environ 4,5 grammes de sucre pour une portion de 50 grammes). Autre cette caractéristique, ce fruit rouge est excellent pour la circulation sanguine et fait office d’anti-inflammatoire.

Cette baie contient de la vitamine C et de la vitamine K, le cocktail idéal pour rester en bonne santé. De plus, les mûres permettent de garder la ligne !

Les fraises

Crédit Photo : Istock

À la troisième place du classement, nous trouvons les fraises. Avec 2 grammes de sucre pour une portion de 50 grammes, ce fruit rouge bat des records. Il contient également des fibres qui permettent de mieux digérer.

Mais ce n’est pas tout ! Les fraises ont le pouvoir de nous maintenir en forme tout au long de la journée. Elles boostent aussi nos défenses immunitaires et préviennent des maladies cardiovasculaires, à condition d’en manger régulièrement.

La pastèque

Crédit Photo : Istock

Adorée ou détestée, la pastèque n’en reste pas moins un fruit peu sucré (environ 6 grammes de sucre pour 100 grammes). Comme vous le savez, la pastèque est gorgée d’eau. De ce fait, elle nous permet de rester hydratés.

Ce melon d’eau est aussi riche en potassium, un minéral essentiel à notre organisme. Sans surprise, la pastèque est également pauvre en calories et fait office de coupe-faim naturel.

Le pamplemousse

Crédit Photo : Istock

Oui, le pamplemousse de la cantine traîne derrière lui une sombre réputation. Mais ce fruit est bon pour la santé car il renferme un grand nombre de bienfaits. De plus, il contient très peu de sucre (environ 6 grammes de sucre pour 100 grammes).

Le pamplemousse est réputé pour ses propriétés anti-inflammatoires et antioxydantes. Cet agrume réduit également le mauvais cholestérol.