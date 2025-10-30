Sa brassière est «indécente», elle est expulsée de la salle de sport et s'indigne sur les réseaux sociaux, le gérant répond cash

Une jeune femme a récemment été expulsée d’une salle de sport pour tenue inappropriée. Voici ce que l’on sait.

Ce 24 octobre 2025, La Dépêche du Midi relatait une histoire étonnante : il y a quelques jours, une jeune femme prénommée Carla K., cliente de la salle de sport MyFit Center à Revel, en Haute-Garonne, s’est vue retirer son accès à sa salle de sport. La raison ? Sa tenue de sport a été jugée inappropriée.

L'objet de la discorde serait une brassière de sport de la marque Gymshark. Comme le rapportait la cliente à nos confrères :

"Cette brassière, je l’ai portée des milliards de fois, et en quatre ans dans cette salle, il ne s’est jamais rien passé." Exclue de sa salle de sport, la jeune femme se dit “humiliée” par ces propos sexistes.

Une brassière qui fait couler de l'encre

Le gérant de la salle de sport, Sane Natu, a tenu à répondre face à cette polémique qui a enflé sur les réseaux sociaux :

"Cette personne est malhonnête à plusieurs titres, d’abord de ne pas diffuser la photo de la brassière incriminée, moi je suis prêt à la diffuser pour que tout le monde se fasse son idée : avec cette tenue, elle ne peut pas aller au McDo, ni au supermarché", a-t-il lâché.

Avant d’ajouter :

"Tous les commentaires négatifs repérés ont été écrits par des participants anonymes, on peut se demander s’ils n’émanent pas de cette personne et de ses proches."

Une cliente en colère

Aussi vient le sujet du remboursement de son abonnement :

"Ma carte a été bloquée alors que je venais de repayer mon abonnement, je n’ai pas été remboursée", avait confié la jeune femme à La Dépêche du Midi.

Face à ce discours, le patron a souhaité rétablir sa vérité :

"Elle s’est présentée à l’accueil, après l’incident, le lundi soir 20 octobre, mon salarié lui a expliqué que son abonnement serait remboursé au prorata des jours non utilisés."

Il a ensuite conclu : "Il ne s’agit pas d’un débat sur la liberté vestimentaire, mais simplement du respect des règles communes", "notre image a été injustement associée à une polémique qui ne reflète pas la réalité." Selon La Dépêche, Carla K. n’aurait pas souhaité partager une photo de ladite brassière en question.