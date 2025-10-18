Est-ce bon de faire du sport tous les jours ?

Faire du sport, c’est très bien, mais en faire tous les jours même quand cela est dispensable peut avoir des conséquences négatives sur le corps. On vous explique tout.

C’est un fait qu’on ne présente plus : le sport est bon pour la santé physique et le moral. Vous n’êtes d’ailleurs pas sans savoir que les médecins recommandent de pratiquer une activité physique régulière. Tandis que des campagnes du ministère de la Santé et de l’OMS encouragent à bouger au moins 30 minutes par jour.

Est-ce donc une bonne chose de faire du sport tous les jours ? La réponse à cette question simple est : tout dépend de l'activité que vous pratiquez. Vous n’aurez pas les mêmes besoins de récupération et le même temps de repos selon les sports effectués.

Diversifier et répartir ses activités pour se reposer

Crédit photo : Jacob Wackerhausen/ iStock

Néanmoins, rassurez-vous, il y a pléthore de sports et d’activités que vous pouvez pratiquer au quotidien sans mettre votre santé en danger. On peut citer par exemple la marche, les étirements, le yoga, la gym douce, les exercices au poids de corps ou de la natation, énumère Décathlon.

En revanche, si vous êtes à la recherche de la performance ou cherchez à dépasser vos limites (pour perdre du poids ou prendre de la masse musculaire), mieux vaut ralentir le rythme. Cela est particulièrement vrai si vous portez des charges lourdes ou que vous faites des sports intenses comme le running ou le rugby.

Pour faire simple, une grosse dépense d’énergie demande également un certain temps de repos. Il en est de même si vous voulez perdre quelques kilos ou prendre du muscle. Car c’est au repos que votre corps recharge ses batteries. C’est également au repos qu’il emmagasine de l'énergie. Dès lors, si vous ne le laissez pas se reposer -et par conséquent vous reposer-, vous serez moins efficace lors des prochaines séances. Aussi, mieux vaut ne pas insister sur le corps au risque d’entraîner des blessures.

Crédit photo : dusanpetkovic/ iStock

Les coachs sportifs conseillent d’attendre entre 48 et 72 heures entre deux séances de musculation. Pendant cette pause, profitez-en pour faire des étirements ou du yoga afin de solliciter d’autres groupes musculaires. C’est pour cela que les professionnels recommandent de pratiquer différentes activités, aussi afin d’élargir vos performances. Décathlon suggère de répartir votre activité 3 fois par semaine sur 1 heure plutôt que sur 3 heures condensées. De cette façon, vous adopterez vite un nouveau rythme qui sera bien plus confortable pour votre corps.