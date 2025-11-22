Ce défi de « squats au repos » de 100 jours va transformer votre corps, sans aller à la salle de sport

Pour transformer votre corps, il existe une multitude d’exercices sportifs à réaliser de façon régulière. Et il en existe certains, comme le défi des 100 jours de “squats au repos”, qui ne nécessitent pas beaucoup d’efforts et qui affichent des résultats impressionnants.

Si vous n’êtes pas un grand fan de l’exercice physique, sachez qu’il existe un challenge qui peut vous permettre de transformer votre corps, sans pour autant aller à la salle de sport. C’est ce que préconise la coach sportive Vanja Moves, également influenceuse fitness sur les réseaux sociaux, suivie notamment par 1,6 million d’abonnés sur Instagram et 492 000 sur YouTube.

Elle présente le défi des 100 jours de “squats au repos”. Et comme le mot “repos” figure dans l’intitulé du défi, ce dernier pourrait attirer les moins sportifs d’entre vous. En effet, elle affirme que ce simple squat quotidien vous permettra d'ouvrir vos hanches, d'améliorer votre digestion et votre posture.

Crédit photo : Vanja Moves

À la base, le squat est un mouvement né de la musculation et de l’haltérophilie. Il s’agit d’une flexion sur les jambes avec une barre alourdie sur le dos. De nos jours, il est utilisé dans de multiples disciplines sportives pour développer prioritairement le bas du corps, à savoir les muscles des cuisses et des fessiers, même s'il a des bénéfices sur l'ensemble du corps.

Les squats au repos, comment faire ?

Vanja Moves, elle, parle de « squats passifs de repos », un mouvement qu’elle décrit dans l’une de ses vidéos YouTube :

« Ce n'est pas un entraînement, ce n'est pas un exercice, ce n'est pas faire des squats sous une barre. Il s'agit de se détendre et de se reposer dans une position qui devrait être accessible à tout le monde. Je recommande d'intégrer le mouvement à votre quotidien, et c'est une façon très simple de le faire. »

Vanja dit qu'elle pratique ce mouvement tous les jours depuis six ans « sans exception » et qu'il a « complètement transformé » son corps et son esprit. Elle explique que le fait de s'engager à pratiquer ce mouvement quotidiennement lui a permis d'ouvrir ses hanches, de mobiliser ses chevilles, de résoudre ses problèmes de genoux, de décompresser sa colonne vertébrale, d'améliorer sa digestion et sa posture, et lui a donné « la liberté de bouger sans limites ».

Ayant ressenti les effets transformateurs de l'intégration de ce mouvement dans sa vie quotidienne, Vanja tient à faire savoir au plus grand nombre comment chacun peut tirer profit de son intégration dans sa routine.

Et vous n'avez pas besoin d'attendre six ans pour voir les résultats. Vanja explique dans sa vidéo que vous remarquerez probablement une transformation complète de votre corps après environ 50 jours de squats passifs quotidiens.

Vanja encourage toutes les personnes capables de relever le défi de faire des squats tous les jours pendant 100 jours et explique ce à quoi elles peuvent s'attendre tout au long de ce parcours.

« Le premier jour, c'est comme un réveil. Tout vous fera mal. Cette position ne vous semblera pas naturelle si vous ne l'avez jamais pratiquée auparavant. Vos chevilles vont hurler, vos genoux vont vous faire mal, votre dos sera en feu. Mais tout cela est normal : votre corps revient aux mouvements fondamentaux qu'il a perdus au fil du temps. »

Crédit photo : Alomoves.com

En d'autres termes, les sensations d'inconfort et de faiblesse, ainsi que l'envie d'abandonner, sont tout à fait normales, mais Vanja vous encourage à persévérer. Elle vous donne également quelques conseils pour vous faciliter la tâche. Surélevez légèrement vos talons, ce qui devrait vous permettre de vous asseoir davantage. Tenez-vous à un support, par exemple un mur ou un poteau, tout ce qui vous permet de vous asseoir sur vos talons et de vous sentir plus à l'aise.

« Votre objectif pour le premier jour est simplement d'accumuler autant de temps que possible dans cette position accroupie tout au long de la journée. Que ce soit 30 secondes cinq ou dix fois avant la fin de la journée, calculez votre temps, notez-le et vous pourrez vous en servir pour le deuxième jour. »

Les deuxième et troisième jours, explique Vanja, correspondent à la « phase de résistance ».

Même si vous souhaitez vous mettre au défi en essayant de maintenir la position plus longtemps, votre corps risque fort de résister. Pour être honnête, vous ne vous sentirez pas bien. Vanja vous encourage néanmoins à persévérer, l'objectif étant d'accumuler plus de temps dans cette position au cours de la journée que les jours précédents.

« Les élèves qui suivent notre programme constatent des effets spectaculaires en quatre à six jours. Je vous conseille de vous accroupir lorsque vous vous reposez, regardez la télévision, vous brossez les dents ou consultez votre téléphone. Faites-le dès que vous y pensez, au lieu de vous asseoir. Si vous êtes souvent assis, levez-vous de votre chaise toutes les heures et faites cet exercice pendant une minute. »

Crédit photo : Do It At Your Desk

Les premiers résultats visibles au bout d'une semaine

Vers le septième jour, Vanja dit que vous devriez commencer à remarquer des améliorations au niveau de vos chevilles, genoux et hanches, et que les mouvements commenceront à vous sembler globalement plus faciles et beaucoup plus confortables. Ainsi, entre le septième et le quatorzième jour, Vanja dit qu'elle recommande généralement aux gens d'essayer d'accumuler jusqu'à environ 30 minutes en position accroupie tout au long de la journée.

Au bout de 30 jours, Vanja affirme que votre corps commencera probablement à rechercher cette position.

« Si vous avez suivi toutes mes recommandations depuis le premier jour, au bout de 30 jours, vous commencerez à incarner cette position et elle deviendra quelque chose de naturel pour vous. »

Crédit photo : Men's Health

C'est entre le 50e et le 100e jour « que la transformation physique deviendra permanente » selon Vanja :

« C'est à ce moment-là que vous remarquerez la transformation au point que vous en parlerez à d'autres personnes. C'est à ce moment-là que vous remarquerez que vos chevilles, vos genoux, vos hanches et le bas de votre dos sont complètement libérés. »

Avec un peu de chance, vos tibias ne souffriront plus non plus et vous constaterez une amélioration de votre digestion.

À ce stade, l'objectif est que les squats fassent partie de votre pratique régulière et que vous n'ayez même plus à y penser.

« C'est là que vous pouvez commencer à vous amuser beaucoup plus en matière de mobilité. »

C'est une petite habitude, qui peut mener à des « résultats extraordinaires » à long terme, et ce sans besoin de s’inscrire dans une salle de sports. Alors, tentés par ce défi ?!