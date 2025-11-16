Perçu comme un sport de «vieux», celui-ci est chaudement recommandé par le docteur Jimmy Mohamed. Suivez le guide.

Parmi les nombreuses activités physiques, certaines d’entre elles n’attirent pas les foules. C’est notamment le cas du golf. Il faut dire que cette pratique souffre de son image qui lui colle à la peau : celle d’un sport réservé aux personnes âgées fortunées.

Vous l’ignorez peut-être, mais cette discipline est en réalité notre meilleur allié pour se maintenir en forme. Et pour cause : le golf sollicite tous les muscles de notre corps. En plus de cela, ce jeu de précision améliore les capacités de concentration.

Ce n’est pas le docteur Jimmy Mohamed qui oserait dire le contraire.

Crédit Photo : iStock

Une activité complète

Dans une vidéo publiée sur Instagram, le médecin star des plateaux télé met en lumière tous les bienfaits de cette activité sportive encore méconnue du grand public.

« Contrairement aux idées reçues, le golf, c’est une activité complète », prévient le professionnel de santé.

L’animateur du Magazine de la Santésur France 5 explique qu’un parcours de 18 trous équivaut à quatre heures de marche, « ce qui représente au minimum 10 000 pas, bien au-delà des recommandations pour votre cœur et vos artères ».

Attention, il est nécessaire de se déplacer à pied entre les étapes, et non en voiturette, pour faire travailler son cardio. La marche possède de nombreuses vertus. Celle-ci améliore la santé cardiaque et permet de maintenir son poids de forme.

Plus de souplesse

Comme le précise l’expert santé, le golf renferme un autre bienfait non négligeable : cette discipline permet « d’améliorer votre souplesse et de faire du renforcement musculaire ».

Il ajoute que cette pratique « sollicite les abdominaux, les muscles du dos, notamment les dorsaux, les épaules…».

Autre détail important : en travaillant ces zones du corps, vous risquez « moins de blessures et moins de risques de lumbago », souligne Jimmy Mohamed.

Crédit Photo : iStock

Cette pratique est un brûle-graisse efficace. Dans le détail, « un golfeur moyen brûlerait environ 900 calories, et une golfeuse moyenne environ 700 », indique David Lindsay, ancien chef kinésithérapeute au Centre de médecine du sport de l’Université de Calgary (Canada) auprès du National Geographic.

Bon pour le cerveau

Enfin, le médecin rappelle que le golf est bon pour le cerveau.

« Vous êtes dans la nature, exposé à la lumière du soleil qui permet en journée de resynchroniser votre horloge biologique, d'être de meilleure humeur et le soir, de mieux dormir.Et aucun bruit, le silence fait un bien fou. On entend même les oiseaux chanter », a-t-il expliqué.

Concernant le coût, cette fois-ci encore Jimmy Mohamed met fin aux préjugés : « un an d'abonnement au golf coûte moins cher que de fumer un paquet de cigarette par jour ».

Vous savez désormais ce qu’il vous reste à faire !