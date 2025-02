Ne mangez surtout pas ces 5 aliments si vous avez la grippe

Pour combattre la grippe efficacement, les aliments sont de très bons alliés. Cependant, il y en a qui ne sont pas recommandés à manger car ils risquent de provoquer l’effet inverse et de dégrader votre état de santé.

Outre le froid, l’hiver est aussi synonyme de grippe. Il faut ainsi prendre son mal en patience pour traverser cette période difficile. Et si l’on pense que la nutrition peut nous aider à affronter ce virus saisonnier, il faut en revanche éviter certains aliments.

En effet, plutôt que de vous fournir l’énergie nécessaire pendant que vous luttez contre la grippe, ces aliments risquent à l’inverse de vous affaiblir. Quels sont-ils et pourquoi ? On vous répond.

Quels sont les aliments à éviter lorsqu’on a la grippe ?

Les épinards

Crédit photo : Highwaystarz-Photography/ iStock

On nous répète depuis que l’on est enfant que les épinards sont bons pour la santé. Cela est vrai. Ils sont riches en vitamines C et en minéraux. Sauf que lorsque votre corps lutte contre un virus, il produit de l’histamine, une molécule responsable des réactions inflammatoires, que favorisent les épinards. Mieux vaut donc éviter d’en consommer au risque de prolonger les symptômes grippaux.

Les brocolis

Crédit photo : bhofack2/ iStock

Les brocolis sont également riches en vitamines C et en fibres comme les épinards. Il est plutôt préférable d’en consommer en prévention de la grippe, au même titre que l’artichaut, le chou ou l’oignon.

Les produits laitiers, la viande rouge, les plats riches en gras et en sucre

Crédit photo : margouillatphotos/ iStock

Si vous souffrez de la grippe, évitez à tout prix les produits laitiers, la viande rouge, les légumes frais, les plats riches en gras et en sucre. Ils sont bien trop lourds et vous aurez grand mal à les digérer comme il faut. N’oubliez pas que votre corps a besoin de l’énergie qui lui reste pour combattre le virus. Il serait dommage qu’il utilise cette énergie dans la digestion d’aliments lourds et gras.

Les agrumes, les tomates

Crédit photo : Kuvona/ iStock

Si vous ne voulez pas prolonger votre état grippal de plusieurs jours, évitez de consommer des agrumes et des tomates. Ce n’est pas leur forte teneur en vitamines qui vous causera défaut. Plutôt leur forte teneur en histamine qui risque, là aussi, de dégrader votre état de santé et d’affaiblir vos défenses immunitaires.

Les graines oléagineuses

Crédit photo : eternalcreative/ iStock

En temps normal, les graines oléagineuses (amandes, noix, noisettes, noix de cajou, noix de pécan…) aident à maintenir le bon cholestérol car elles sont riches en acides gras dits mono-insaturés. Mais c’est également pour cette raison et parce qu’elles contiennent beaucoup de calories qu’il vaut mieux les éviter en cas de grippe. Elles vont rendre la digestion plus difficile en fatiguant votre corps alors que ce dernier a besoin d’énergie pour combattre le virus.

Enfin, ne vous forcez pas à manger si vous n’en avez pas envie, rappelle le site Santé Magazine. En revanche, buvez régulièrement de l’eau et prenez des petits repas dans la journée.