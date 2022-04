10 aliments qui jaunissent les dents

Des études ont montré l’importance d’un sourire éclatant en société. Un sourire aux dents blanches générerait de la confiance chez les personnes qui en sont dotées et ces dernières seraient perçues comme plus compétentes. Afin de conserver plus longtemps des dents blanches et éviter leur jaunissement précoce, quelques méthodes sont à adopter. La plupart réside dans notre alimentation et on vous dit tout ci-dessous.

Crédit : geralt/ Pixabay

Avoir un sourire parfait, n’est-ce pas (secrètement) le rêve de beaucoup d’entre nous ? Dans les pubs, au cinéma, à la télévision, les dents d’une blancheur absolue semblent être le facteur requis pour avoir un sourire éclatant. Si tout le monde n’a pas les moyens d'utiliser des produits de blanchiment dentaire, il existe néanmoins quelques méthodes qui ne coûtent pas grand-chose pour garder le plus longtemps possible l’émail de nos dents intacte.

Il n’y a pas de solutions à vous suggérer, si ce n’est de faire attention à certains aliments que vous consommez. En effet, certains d’entre nous, notamment ceux que l’on adore consommer sans modération, favorisent le jaunissement des dents. Ainsi, en réduisant quelque peu la consommation de ces aliments qui n’aident pas à avoir le sourire de star que vous désirez, il est possible de préserver nos dents d’un jaunissement précoce.

Des aliments à consommer avec parcimonie pour éviter les dents jaunes

Le jaunissement de nos dents est en grande partie dû au tabac et au vieillissement. Si pour le second cas, il n’y a pas grand-chose à faire (mais à ralentir malgré tout), la cigarette est à bannir. Et si vous ne fumez pas mais que vos dents revêtent un léger voile jaunâtre, c’est aussi à cause de votre alimentation. Pour cela, tout le monde y passe.

Des aliments, plus que d’autres ont une fâcheuse tendance à attaquer plus facilement l’émail des dents, ce qui donne cette couleur jaune que vous détestez tant à vos dents.

Nous avons dressé une liste de 10 aliments qui jaunissent vos dents et qu’il faudrait, dans l’idéal, consommer avec modération. Enfin, nous vous donnerons quelques conseils pour préserver le plus possible la blancheur de vos dents, même si, on le répète, la solution miracle n’existe pas.

Café/ Thé

Cette nouvelle va certainement briser le cœur de millions de personnes mais le café et le thé ne sont pas vos alliés pour avoir des dents bien blanches. Ces deux boissons contiennent des tanins, des polyphénols acides, qui se fixent sur l’émail des dents pour lui donner cette couleur jaunâtre. De plus, comme il est acide, le café modifie le pH de la bouche et comme ses copains, les autres aliments acides, le café va plus rapidement endommager vos dents.

Ainsi, pas besoin d’arrêter complètement le café et le thé. Vous pouvez en revanche ajouter un nuage de lait pour diminuer l’impact de la boisson ou bien choisir des thés de couleur claire.

Bonbons

Pour éviter d’avoir les dents jaunes et des carries, les bonbons sont à éviter. Même s’ils sont irrésistibles pour les fêtes et autres grignotages en milieu de journée, les bonbons sont, dans le meilleur des cas, de véritables ennemis pour notre santé dentaire. Dès lors qu’ils rencontrent votre bouche, les bonbons rencontrent aussitôt l’émail de vos dents. Les bactéries buccales se nourrissent ensuite des sucres sur vos dents qui libèrent de l’acide à l’origine des caries. Alors, les crocodiles, oursons et autres friandises, on oublie.

Boissons gazeuses

Crédit : stevepb/ Pixabay

En supprimant bonbons et boissons gazeuses, les goûters d’anniversaire peuvent vite devenir moroses. Mais une fois dans l’année n’est pas suffisant pour détériorer l’émail de vos dents. Rappelez-vous, tout est dans le dosage. Alors, en dehors des fêtes, les boissons gazeuses et à base de coca plus particulièrement, sont riches en chromogènes. Elles font partie des nombreuses substances chimiques qui composent les sodas et qui tachent les dents. Une fois de plus, l’acide, présent en nombre dans ces boissons, fragilise l’émail des dents qu’il devient plus facile de tacher avec le temps.

Le vin (rouge et blanc)

Comme le café et le thé, le vin rouge est fort en acides, responsables de l’apparition de caries, mais aussi en tanins -d’où sa couleur foncée. Aussi efficace que les sodas ou les bonbons, le vin rouge est champion pour tacher vos dents. Avant de vous resservir d’un verre, pensez à votre sourire.

La sauce tomate

C’est vrai que des spaghettis sans sauce tomate, ça n’a plus la même saveur. Parce que la sauce tomate est de couleur foncée, elle est riche en acides. Elle est donc plus favorable à l’érosion de l’émail dentaire, ce qui renforce le jaunissement des dents avec le temps. Mais pas de panique, puisqu’un vieux mythe veut que manger des brocolis avant la sauce tomate réduirait les effets de cette dernière sur les dents.

Les fruits rouges

Crédit : pasja1000/ Pixabay

Excellents pour la santé car riches en antioxydants, les fruits rouges (myrtilles, mûres, grenades, fraises, framboises, cerises, groseilles…) ont pourtant un côté obscur méconnu : ils tachent l’émail de vos dents. Comme leur cousine la tomate, les fruits rouges doivent cet inconvénient à leur pigmentation foncée. il n’y a pas que sur les vêtements que leur tâche est compliquée à enlever.

La betterave

Dans la continuité de la sauce tomate et des jus de fruits, la betterave est aussi responsable quand il s’agit de tacher vos dents. La betterave possède les mêmes propriétés que les fruits rouges et la tomate, à savoir riche en acides et en sucres. Malgré tout, la betterave possède de nombreux bienfaits puisqu’elle est riche en vitamines, en antioxydants et efficace contre le cholestérol et l’hypertension.

Le curry

Le curry est très bon et ajoute de la saveur à nos plats, malheureusement il jaunit les dents. Et ce, peu importe sa couleur, jaune, vert ou rouge. Sa forte pigmentation en est la cause. Mais pas de panique, inutile de supprimer cette épice de votre alimentation. En faisant un bain de bouche après le repas ou en se brossant les dents, vous éliminerez ce qui tache votre dentition.

Les agrumes

Crédit : pixel2013

Vous le savez désormais, l’acide n’est pas le meilleur allié pour vos dents. Et quoi de plus acide que les agrumes ? L’acide contenu dans les aliments érode l’émail et laisse apparaître la dentine, la couche sous-jacente des dents. Mais ne vous privez pas des agrumes qui sont idéales pour votre santé.

Le vinaigre balsamique

Une salade sans vinaigre balsamique est un peu fade. Pourtant, cette sauce que l’on chérit, surtout en été, tache vos dents. Encore une fois, à cause de sa couleur foncée. Le vinaigre balsamique cause les mêmes effets que la sauce soja. Néanmoins, les dentistes indiquent qu’avec de la laitue, l’effet du vinaigre est moindre car elle joue le rôle de protection pour les dents.

Vous l’aurez compris, l’alimentation se consomme toujours avec parcimonie et attention. Les aliments sus-cités ne sont pas à bannir de votre alimentation. Cependant, prenez toujours la précaution de ne pas en consommer en trop grande quantité, mais surtout à vous brosser les dents après chaque repas afin que les acides, tanins, sucres et autres composants n’aient pas le temps de s’attaquer à vos dents.