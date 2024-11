Les jeunes de moins de 24 ans pourront bientôt profiter d'un bilan annuel gratuit chez le dentiste

Dès 2025, les jeunes de moins de 24 ans pourront se rendre gratuitement chez le dentiste tous les ans, pour passer un examen complet.

C’est une grande nouveauté dans le domaine de la santé. Jusqu’à présent, les jeunes âgés de 3 à 24 ans pouvaient bénéficier d'un bilan gratuit chez le dentiste tous les trois ans. Une mesure qui profitait à deux millions de patients par an selon l’Assurance Maladie.

Récemment, cette mesure a été élargie. Comme le rapporte France Info, ce jeudi 7 novembre, l’Assurance Maladie a annoncé qu’à partir de 2025, tous les jeunes de moins de 24 ans pourront profiter d’un bilan gratuit chez le dentiste tous les ans.

“Si l’on arrive à faire ça tous les ans jusqu’à 24 ans, on aura réussi un virage : c’est toute une génération dont le capital dentaire sera préservé. La promotion de la santé dentaire dès le plus jeune âge, ça change la donne”, a indiqué Marguerite Cazeneuve, directrice déléguée de l’Assurance Maladie, au journal Le Monde.

Prendre soin de sa santé dentaire

Chaque année, les jeunes pourront passer un examen bucco-dentaire avec leur dentiste ainsi qu’un entretien de sensibilisation, pour apprendre les bons gestes à adopter pour se brosser les dents et prendre soin de sa santé dentaire. En effet, ces derniers sont essentiels pour garder une bouche en bonne santé et éviter d'avoir des dents jaunes. Toute la consultation sera remboursée, y compris les éventuels soins nécessaires.

En plus de cela, l’Assurance Maladie souhaite mener davantage d’actions de sensibilisation dans les écoles et mieux communiquer avec les publics “les plus éloignés des soins dentaires”, comme les jeunes issus des établissements d’éducation prioritaire. L’année dernière, le taux de remboursement des soins dentaires a notamment été abaissé par l’Assurance Maladie et la prise en charge des mutuelles a augmenté.

Jusqu’à présent, ce bilan dentaire porte ses fruits puisque le nombre de jeunes atteints de caries a diminué. Avec cette nouvelle mesure, l’Assurance Maladie souhaite atteindre une “génération sans carie”.