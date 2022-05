Voici pourquoi dormir sur le côté droit est mauvais pour la santé...

En terme de position de sommeil, chacun à sa préférence. Pourtant, il semblerait que dormir sur le côté droit soit mauvais pour la santé. Découvrez pourquoi dans cet article.

Sur le dos, à gauche, à droite ou en position foetale… il existe plusieurs positions pour dormir. Attention, il semblerait que dormir du côté droit soit déconseillé. En moyenne, nous passons un tiers de notre vie à dormir. Ce qui pourrait s’avérer dangereux si vous dormez du côté droit.

Une femme dort paisiblement sur le côté gauche. Crédit : IStock

Pourquoi dormir du côté droit est-il déconseillé ?

Selon une étude scientifique publiée par la revue américaine Journal of Clinical Gastroenterology, dormir du côté gauche, avec le torse surélevé, réduirait les reflux gastriques. La conclusion de l’étude sur 20 volontaires est claire : « Le dispositif de positionnement du sommeil maintient efficacement la position couchée. Allongé à gauche, il réduit l'exposition à l'acide œsophagiencouché », concluent les scientifiques.

Les bénéfices de dormir sur le côté gauche

Dormir sur le côté gauche serait bénéfique sur plusieurs points, simples mais édifiants. D’abord, dormir sur le côté gauche améliore le drainage lymphatique. C’est-à-dire que cela aurait des effets positifs sur le transport des nutriments importants car ces matières organiques sont drainées dans la partie gauche du corps.

Dormir du côté droit est encore plus déconseillé pour les personnages à insuffisance cardiaque. En effet, c’est sur le côté gauche que votre corps peut pomper le sang plus facilement pour ensuite le redistribuer à votre corps. À l’inverse, si vous dormez du côté droit, le sang est plus difficilement pompé car il est pompé en «montée».

Un homme qui dort mal du côté droit, douleurs cardiaque. Crédit : IStock

Si vous sortez d’un long repas de famille, c’est une raison de plus pour privilégier le côté gauche pour dormir. En effet, le côté inverse accentue les reflux gastriques vers l’oesophage. Qui dit brûlures d’estomac, dit mauvaise nuit. Un conseil pour toutes les personnes souffrants de problèmes digestifs : dormez du côté gauche !

Enfin, si vous dormez du côté droit, une pression désagréable s’exerce sur certains organes : l’estomac, le pancréas et la rate.

Faites l’essai, dormez du côté gauche et constatez les bienfaits de dormir sur le côté gauche… Nul doute, vous tomberez dans les bras de Morphée.