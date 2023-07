Plus sale que la lunette des toilettes, votre taie d'oreiller serait un vrai nid à bactéries

Une étude récente a affirmé que le taie d’oreiller, non lavé pendant une semaine, serait bien plus sale qu’une lunette de toilette.

C’est le genre de nouvelles qui remet un peu tout en perspective ! Au premier abord, on imagine que la salle de bains, les toilettes ou la cuisine sont les pièces de votre domicile les plus fréquentées par les bactéries.

Seulement voilà, une étude récente a démontré que la chambre était également un endroit très propice à leur prolifération. En cause ? Nos propres draps ! Et surtout… notre taie d’oreiller !

Crédit photo : iStock

C’est bien ça, l’endroit où vous posez le plus longtemps votre tête (avec tous les orifices qu’elle comprend) est celui qui contient le plus de bactéries.

C’est le fabricant de matelas Amerisleep qui a publié un rapport en se basant sur les données de l’organisation NSF.org. Selon leur rapport, en une semaine, ce sont trois millions de bactéries et autres microbes qui prennent leurs aises sur notre taie d’oreiller.

Ce chiffre mirobolant l’est d’autant plus comparé à la lunette des toilettes. En effet, c’est 17 000 fois plus que sur votre cher trône.

Le taie d’oreiller, le pire nid à bactéries de votre maison

“Lorsque vous vous mettez au lit, vous contaminez votre linge de lit avec les cellules mortes de la peau (environ 50 millions par jours), la sueur, le maquillage, les lotions, les cheveux et tout ce que vous avez ramassé pendant la journée”, indique le docteur Hadley King au New York Post.

Crédit photo : iStock

Parmi les bactéries observées, on retrouve du pollen, des squames d’animaux, des moisissures fongiques, des particules de saleté, des bactéries et des particules virales. Plus les jours passent sans être lavé, plus votre taie d’oreiller accumule toutes ces saletés, bien plus que les poignées du robinet, que l’évier ou la gamelle de votre animal de compagnie.

Par conséquent, le taie d’oreiller, ou du moins sa saleté, serait responsable de problèmes de peau comme l’apparition des boutons ou des points noirs : “Les cellules mortes de la peau et la sueur constituent de la nourriture pour les acariens, les attirant dans votre lit et les aidant à se multiplier”.

Pour pallier ce problème, il n’y a pas de solution miracle, il faut tout simplement laver régulièrement votre taie d’oreiller, au moins une fois par semaine, à 60 degrés en machine. Dans l’idéal, il faudrait même le laver… tous les deux jours ! Vous voilà prévenus !