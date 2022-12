Il construit un extraordinaire lit Winnie l'ourson pour son petit-fils autiste et émeut Internet

Les enfants atteints d’autisme ont souvent besoin d’un environnement adapté pour s’épanouir totalement et se sentir en sécurité. Cette leçon, le grand-père que vous allez découvrir dans cet article l’a bien compris.

Crédit : libertyordeaaathh / Reddit

En effet, pour rassurer son petit-fils et lui permettre de dormir dans les meilleures conditions, un grand-père a décidé de prendre du temps pour lui construire une chambre spéciale. Pour créer cet univers, l’homme a veillé au bien-être de son petit-fils tout en créant un espace accueillant avec de jolies peintures murales représentant Winnie l'ourson et ses amis. Et le résultat est tout simplement magnifique !

« Certains enfants atteints d'autisme ou d'autres maladies ont besoin d'un lit adapté pour les garder en sécurité et protégés » a-t-il expliqué dans une vidéo partagée en ligne, dans laquelle il fait visiter le nouveau lit de son petit-fils, non sans fierté et émotion. Ce lit extraordinaire est conçu comme une pièce en elle-même, on peut y entrer par une porte normale mais également faire pivoter le mur en entier pour en profiter avec une ouverture maximale sur la chambre.

Et le super grand-père a vraiment pensé à tout. Côté déco, il n’a pas fait dans la demi-mesure en peignant sur chaque cloison du lit des dessins représentant l'intérieur de la maison originale du célèbre personnage, dont son petit-fils malade est un grand fan. Il y a notamment un pot de miel sur la table de la cuisine et une fenêtre peinte qui donne sur un paysage du monde de Winnie l’ourson. Et pour finir en beauté, Bourriquet l'âne et Tigrou le tigre veilleront sur l’enfant.

Crédit : libertyordeaaathh / Reddit

Un lit hyper sécurisé

Enfin, celui qui a partagé sa création en se cachant derrière le pseudonyme « libertyordeaaathh » sur la plateforme Reddit, a également fait part de ses recherches en termes de sécurité. Ainsi, il a consulté le service d'incendie local qui a donné son avis tout au long du processus de conception. Il a aussi installé un système de détection d'incendie, de surveillance du CO2, une alarme, des caméras et une surveillance de la température. Le lit est conforme aux normes gouvernementales et de literie et tous les matériaux ont été traités pour résister aux flammes.

Un seul mot : respect.