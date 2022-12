Selon ces études, vous avez 4,5% de risques d'être un psychopathe

D’après les résultats d’une quinzaine d’études, 4,5% des adultes seraient des psychopathes. Voici comment les reconnaître et savoir si vous avez des tendances à la psychopathie.

Il est possible que vous ayez déjà croisé un psychopathe au supermarché ou dans la rue. Mais selon une étude, il se pourrait également que vous ayez vous-même des tendances à la psychopathie.

Une enquête, basée sur une quinzaine d’études, a été publiée dans la revue Frontiers in Psychology à ce sujet. Pour réaliser cette étude, 16 échantillons de participants ont été analysés, ce qui correspond à 11 500 adultes. Parmi les participants, on retrouve 43% d’étudiants universitaires et 37% d’adultes en activité professionnelle. Les sondés venaient d’Amérique du Nord, du Royaume-Uni, d’Australie et d’Europe continentale.

4,5% de psychopathes

D’après cette expérience, 4,5% des adultes seraient des psychopathes. Mais attention : les auteurs de l’étude insistent sur le fait que la psychopathie n’est pas forcément liée à la criminalité. Selon les chercheurs, la psychopathie serait « un type de trouble de la personnalité distingué, entre autres caractéristiques importantes, par la présence de comportements qui sont en conflit avec les normes sociales, morales ou juridiques de la société, donnant lieu dans de nombreux cas à des comportements clairement criminels. »

Pour réaliser cette étude, les chercheurs ont invité les participants à auto-évaluer leur degré de psychopathie à l’aide de plusieurs échelles développées par Robert Hare, psychologue canadien. Au total, 4,5% de psychopathes ont été détectés. Ce trouble varie selon le sexe des participants, le type de population et la méthode utilisée pour définir la psychopathie.

Les résultats seraient plus inquiétants chez les sujets masculins car sur 13 échantillons retenus, le trouble a été diagnostiqué chez 7,9% des hommes contre 2,9% des femmes. Ce trouble serait également plus élevé chez les sujets nord-américains que les européens.

Êtes-vous un psychopathe ?

Comment savoir si l’on a des tendances à la psychopathie ? Si vous voulez également vous auto-évaluer, sachez qu’il existe plusieurs traits de personnalité que l’on retrouve chez les psychopathes.

On remarque par exemple un manque d’émotions, une absence de remords ou de honte et une grande intelligence. Les personnes psychopathes ont une apparence « normale », dans le sens où elles ne souffrent pas de délires ou de pensées irrationnelles. Elles ont également une grande confiance en elles, une absence de peur et une grande intelligence. Pour ces raisons, elles gravissent souvent les échelons d’une entreprise plus facilement, grâce à leur charisme et leur confiance.

Alors, vous reconnaissez-vous dans ces lignes ?