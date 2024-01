L'épidémie de grippe s'étend dans tout l'Hexagone : l'alerte de Santé Publique France

Depuis plusieurs jours, la grippe est au cœur de tous les sujets. La France connaît une épidémie inquiétante. Explications.

+61%. C’est le pourcentage d'augmentation de personnes passées aux urgences en France dans la semaine du 15 janvier 2014 au 21 janvier pour symptôme grippal, selon Santé Publique France. L’Hexagone fait face en ce début d’année à une vague épidémique. Et les chiffres sont inquiétants.

Crédit : iStock

Une vague épidémique

57,2% des personnes passées aux urgences, avec des symptômes grippaux, ont ensuite été hospitalisés. Selon Santé Publique France, l’ensemble de la France est en alerte rouge d’épidémie de grippe. Les régions d’Outre-mer ne sont pas en reste, puisque Mayotte, La Martinique et la Guyane sont aussi en alerte rouge. L’île de la Réunion reste encore protégée face à la menace.



Crédit : Santé Publique France

Ce mercredi 24 janvier 2024, Santé Publique France a dévoilé son bulletin épidémique et a fait état de l’évolution du virus en France : on note ainsi “une intensification de l'épidémie avec augmentation des indicateurs dans l’Hexagone.”

Crédit : Santé Publique France

Comment se protéger face à la grippe ?

Afin de mettre toutes les chances de son côté pour ne pas être frappé par la grippe, L’Organisation Mondiale de la Santé le rappelle, il est important de prendre des précautions. Parmi les choses à faire, on retrouve la vaccination contre la grippe. Il est possible de se faire vacciner en pharmacies, chez son médecin traitant. Il est aussi primordial d’avoir une bonne hygiène et de se laver régulièrement les mains à l’eau et au savon, on peut aussi utiliser un gel hydroalcoolique.



Crédit : iStock

On évite également tout contact avec ses yeux et sa bouche sans s’être lavé les mains. Enfin, on se tient à l’écart d’un entourage malade et si l’on ressent des symptômes, on reste chez soi et on sort simplement pour consulter son médecin traitant. Selon Santé Publique France, le COVID quant à lui est en forte baisse. Les indicateurs sont en diminution.

Vous êtes désormais prévenus !